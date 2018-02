Marriott Aruba a celebra cu 4 asociado cu a alcansa “100 way to Go”

Marriott’s Aruba Surf Club y Marriott’s Aruba Ocean Club a organisa un evento pa celebra e premio “Way to Go”, reconociendo empleadonan cu a logra 100 mencion di nan nomber cu resultado positivo den encuestanan di satisfaccion di estadia comentario positivo di propietarionan of huespednan di e hotel. Pa un asociado por a yega 100, e doño di un time share mester a yena un encuesta na final di su estadia y elogia e asociadonan uzando su nomber cu a ofrece un servicio excepcional. E asociadonan cu a yega 100 mencion di nan nomber ta Helen Bonsink-Gomez, Julio Peña Ibarra, Benito Layos y Joseph Alcindor.

Gerente General di Aruba Surf Club, Joop Bangma, a enfatisa cu nan ta traha duro pa surpasa expectativa di e doñonan di cambernan “time share”, cu ta bin nos isla aña tras aña atrobe. E doñonan di e time share ta menciona nomber di e asociadonan di Aruba Surf Club den nan encuesta cu ta yena despues di nan estadia, unda ta specifica con e trato tabata. “Esey ta nifica cu nos tin un base fuerte di empleadonan na Aruba Surf Club”, asina Joop Bangma a expresa.

General Manager di Ocean Club, Erwin Noguera, a expresa cu nan a celebra cu e asociadonan cu ta haci estadia di huespednan memorabel. E bishitantenan ta keda na e hotel pa 1 siman of 2 siman y na momento cu nan regresa, nan ta haya un e-mail di encuesta, puntrando con e estadia a bay, riba e calidad di camber, e servicio y ta puntra particularmente cu si tin un asociado of asociadonan cu a haci nan estadia un experencia agradabel y memorabel. Na e seccion aki nan ta menciona e nomber di asociadonan.

Benito Layos ta traha den e parti di recreacion y banda di pool y beach na Aruba Surf Club y Ocean Club. E ta pendiente di e huespednan, e ta acerca nan pa puntra si nan mester di algo y ta percura p’esaki.

Helen Bonsink-Gomez ta waitress y e ta un di e asociadonan cu a yega 100. E ta aprecia e reconocimento aki. E semper ta purba p’e bishitante bay contento y regresa. E ta stimula tur asociado pa sigui duna di nan parti pa bay dilanti y semper satisface e bishitantenan.

Bellman Joseph Alcindor ta contento cu e trabounan cu e y su team ta hasi p’e bishitantenan. Esunnan cu ta VIP ta bin cada bes y ta reconoce nan y ta yama nan na nan fam y e bishitantenan gusta esey.

Julio Peña Ibarra di e ekipo di “Recreation” tabata contento cu e reconocemento. El a expresa cu ora un hende ta disfruta di su trabou, e huespednan ta mira esaki. Sea ta un smile of un bon bini. E ta conseha su coleganan pa disfruta di nan trabou pasobra esey ta loke turistanan ta ripara.

Marriott Aruba Surf Club y Ocean Club a celebra cu e asociadonan, cu a logra acumula “100 Way to Go” riba e encuestanan cu huespednan ta completa, hunto cu nan famia y coleganan, unda tur a bini hunto na Champions Restaurant pa e celebracion aki. Ora e asociado logra acumula 200 “Way to Go”, e lo bay Orlando, Florida, Merca, unda e lo ricibi e reconocemento pa su logro.

Marriott Resort a habri na Aruba na aña 1995 cu 413 camber. Na aña 1999 a habri Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Surf Club cu 450 camber. Na tur, e famia di Aruba Marriott ta consisti di mas o menos 1100 empleado den servicio directo y 400 empleado trahando via otro companianan contratista den e compleho di hotelnan. E compleho di Aruba Marriott ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.

