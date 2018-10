Marlon Sneek ta manera un cacho cobarde

Parlamentario Endy Croes durante conferencia di prensa a baha pisa riba Marlon Sneek y AVP. Segun Parlamentario Croes, Marlon Sneek ta sigui cu e politica anticua di AVP manipulando pueblo basa riba engaño. Marlon durante conferencia di prensa di AVP diamars ultimo a papia un cantidad di bobedad sin argumento drechi trociendo e berdad pa purba influencia pueblo. Marlon teniendo na e “dashi” di Mike Eman a papia poco riba un rapport cu Mike Eman a papia di dje algun dia promer esta e rapport Business Perception Survey di Augustus di Banco Central. Marlon a mustra su debilidad como Parlamentario unda claramente bo ta destila cu e materia ta mucho pisa pe. No obstante esaki Marlon Sneek a grita na un manera absurdo den dicho conferencia di prensa textualmente ”Con bin e pais aki ta den desaster manera e ta”? Ta ken Marlon kier culpa cu e pregunta aki?

E forma con AVP a horta e pueblo

Marlon mester por tabata riba “piedra”. Increibel pero laga nos haci nos trabao como Parlamentario y puntra Marlon Sneek y lo keda en espera di su contestanan. Dicon Marlon a aproba pa Mike Eman y AVP regala un grupo di amigo 89 MIYON florin na propaganda? Entre otro Leoncita, Oscar Fernandez, Patrick Paskel cu Thera Group y Paxi ta esnan cu a fiesta y strica di esaki. Kico ta Marlon su splicacion pa esaki? Dicon Marlon a aproba pa Mike Eman fuera cu e tabata paga 400 coordinador di cual Mike so tabata tin 147 coordinador riba su payroll a paga na deskundig advies pa gruponan amigo di AVP un suma di 120 MIYON. Kico Marlon por splica di esaki? Dicon Marlon Sneek a aproba den porta di eleccion pa Mike Eman firma contractonan cu TNO y Phillips Lighting na balor di 10 MIYON comprometiendo e proximo gobierno? Dicon Marlon Sneek a aproba proyectonan PPP unda awe pueblo mester paga desde e aña aki 80.7 MIYON pa 20 aña largo? Dicon Marlon a aproba pa Mike Eman edueda e pueblo aki di tal forma unda den 2018 pueblo mester paga 219 MIYON solamente na interes riba placanan presta cual ta igual na mas di 600 mil florin pa dia?

E desaster di Mike Eman y AVP

Dicon Marlon Sneek a aproba pa Mike y AVP presta bay goal manera cu ta mundo ta bay caba unda den 2018 pueblo mester paga 337 MIYON florin na aflossing? Pues 219 MIYON na interes y 337 MIYON na aflossingen pa 2018 ta suma 556 MIYON total. Tristo No? Adhunto un tabel oficial con Aruba lo presta e placanan aki pa cada kwartaal pa paga debe di Mike Eman y AVP. Danki Mike!!! Di berdad mester sigui splicabo publicamente e desaster cu Mike Eman y AVP a laga atras anto cu bo aprobacion como Parlamentario, Marlon? Bo no tin berguensa pa puntra “Con bin e pais aki ta den desaster manera cu e ta?” Contesta e tiki preguntanan aki pa bo mes y ser sincero cu pueblo y bo lo compronde. Claro casi nunca bo no ta na trabao y esaki tambe por ta e consecuencia. Adhunto parti di e uitvoeringsrapportage di tweede kwartaal 2018 unda pueblo por mira cuanto placa Aruba mester presta pa paga e desaster di AVP. Marlon cuminsa na bin bij y purba hiba un politica drechi. Marlon Sneek ta mescos e cachonan cu ta ladra duro pero ora bo gaña sak coy un piedra nan ta hinca nan rabo aden y core limpi bay. Ki ora bo papia disparate y mal informa e pueblo bo por conta cu un reaccion pa ponebo na bo lugar, Croes ta termina splicando.

