Marlon Sneek su TELRAAM kier manipula pueblo cu e Reforma Fiscal lo aumenta BBO na 18%

Parlamentario Endy Croes a reacciona riba e disertacion di Marlon Sneek di diahuebs ultimo den Parlamento momento cu a trata e Reforma Fiscal. Despues cu Minister President Evelyn Wever Croes y Minister Xiomara Ruiz Maduro na inicio di e reunion a duna un splicacion amplio na Parlamento, a bay over na Parlamentarionan di tur fraccion kendenan tabata tin e deseo di hiba un disertacion y haci preguntanan alcaso. Por ehempel na un manera hopi profesional Richard Arends a haci su preguntanan alcaso pa asina por haya contestanan pa por a amplia su conocemento alrespecto e cambionan den e reforma fiscal.

Sembra panico den pueblo

Reforma Fiscal lo bay den 4 fase. Apenas e promer fase lo drenta na vigor dia 1 di januari 2019. Sinembargo Marlon Sneek manera un alma malo a sinta grita den Parlamento desviando completamente for di realidad y na un manera ansha y brutal kier sembra panico den pueblo. Marlon Sneek tabata lesando for di un papel cual nos a comprende c uta un ex politico “moli moli” conoci bou di e nomber “Donkey Tromp” lo a prepara pa su persona. Marlon Sneek manipulando pueblo tabata grita cu Aruba lo bira 3 biaha mas caro y cu e BBO lo alcansa 18%. Segun diferente colega den Parlamento, Marlon Sneek tabata bou di un of otro substancia prohibi, esta un substancia straño.

Sneek hasta tabata insinua cu ta henter Aruba lo mester bay traha un taxatie rapport pa asina meld balor di nan cas y a puntra si tin suficiente taxateur. Esaki segun Parlamentario Croes ta un mentira flagrante. Meldplicht ta solamente pa esnan cu nunca a ricibi un cobransa di grondbelasting.

Marlon y AVP no ta contento

Croes ta splica di ta lamenta cu Marlon Sneek no ta lesa su documentonan y no ta atende e reunionnan importante unda Promer Minister a splica esaki den plaka chikito y ta scoge e caminda di e manipulador Mike “HANANAIS” Eman pa engaña un pueblo noble. A caso Marlon y AVP no ta contento cu 30 mil hende total no ta paga Loonbelasting, esta un aumento di mas di 7000 persona cu no lo bay paga loonbelasting mas? A caso Marlon y AVP no ta contento cu 12000 persona no lo bay paga grondbelasting mas? A caso Marlon y AVP no ta contento cu pa 28000 ciudadano den total grondbelasting lo baha? Esaki no ta un alivio pa e homber chikito? Croes ta termina bisando lo ta bon pa Marlon presenta “nuchter” na trabao y debati riba topiconan cu argumento y contenido y no bin lesa documento cu Donkey Tromp a skirbi pe y bin trabao tira para den reunionnan publico asina importante. Si Marlon kier core auto burachi y haci su fechorianan riba caya ta cay pa su responsabilidad pero na pia di trabao bo mester presenta na tino pa bo por funciona, Croes ta termina bisando.

Comments

comments