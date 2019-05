Marlon Sneek (AVP): “Ta importante pa entrega keho den caso di abuso di menor”

Den e dianan aki, comunidad ta cuestionando casonan di abuso di menor. Ta señala cu parlamento no ta cambia leynan, ainda leynan ta anticua. Esaki ta pone cu hopi biaha abusadonan ta sali liber dilanti di hues. Pa esaki, Sr. Marlon Sneek, lider di fraccion di AVP den parlamento, ta amplia ariba e punto di bista di AVP.

Sr. Sneek a cuminsa na bisa cu durante e añanan nan a traha ariba diferente cambionan di ley. Entre otro, na momento cu a atende cu e cambio di Wetboek van Strafrecht, AVP a entrega un amienda, pa hisa e castigo cu 1/3 parti. Hopi biaha casonan di abuso ta tuma luga door di un persona cu e mucha tin hopi confiansa cun’e, un familiar. Hopi biaha esaki ta e situacion. Kier hisa e castigo di 12 pa 16 aña.

Hopi biaha huesnan ta duna un castigo basa ariba un promedio. Y basa riba cierto puntonan ta duna e averahe di castigo. Kisas si hisa e castigo, lo por haya castigonan den e direccion cu e pueblo kier mira. Pero ta importante pa pueblo corda dos punto:

E liña burocratico: e proceso di meld, e proceso di haya prueba, tanto cerca polis, como cerca dokter. E rol cu Voogdijraad ta hunga den e keten. Dus si tur hende tin nan trabao manera mester ta, ora cu bay dilanti di hues, den e caso aki, Ministerio Publico lo tin un caso un tiki mas fuerte, un tiki mas pisa cu tur e pruebanan manera mester ta, pa nan por duna un castigo, cu por ta, pueblo kier mira. Hopi biaha den e keten aki ta mira cu tin fayonan. Den pasado fraccion di MEP kier a bin cu’n castigo minimo, pero a sinta cu diferente gremionan. Pero wega politico ta wordo hunga cu e asunto aki. Ora cu AVP a sinta cu e gremionan, a sinta cu huesnan, nan ta duna indicacion cu mescos cu ta mira y ta sinti cu e castigonan duna ta mucho tiki. Hopi biaha e castigonan, segun splicacion, ta basa cu no tin suficiente prueba. Pero si bin cu castigo minimo, p.e. di 3 aña, huesnan ta splica cu si no tin suficiente prueba, lo mester duna ‘vrijspraak’. Actualmente e castigo ta 16 aña, pero si hues dicidi di duna castigo mas abao cu esey, esey ta den man di hues y no di e politico.

Ora casonan aki bin dilanti, ta sinti cu comunidad ta saca un rabia, inexplicabel. Pero no por bisa OM kico of cua nan mester investiga. Pero si comunidad kier mira mas cu e casonan aki ta wordo atende cun’e, den caso di abuso di mucha. Lo kier pa nan wordo atendi hopi mas lihe, cu man severo. Pero duna un bista di kico ta su maneho y pa OM sigui su maneho (Minister di Husticia).

Esey ta e liña pa cana. Tabata tin hopi movecionnan, hopi desaroyo. Pero cada biaha tin cu sigui inverti den e parti aki pa ta ‘on top’ di loke ta tumando luga.

E ciudadano ta wordo pidi, 1. pa entrega keho y 2, pa acerca autoridad di biaha. Si esaki no ta e caso, kisas abo mes como mayor, por daña e pruebanan. Esaki por ta door di puntra e menor algo mas cu 1 biaha y por hinca algo den e mucha su cabes kico a pasa of no. Y tin biaha nan ta uza esey como un contra pa bisa lo contrario. Esun cu ta wordo acusa tambe ta bin cu su abogado cu ta busca tur manera pa defende y sea sak’e liber y dun’e menos castigo. Dus, mester duna mas autoridad na tempo, pa nan investiga pa nan haya e pruebanan mas contundente pa por atende cu esunnan cu ta haci nan mes culpabel den e delito aki, segun Sr. Marlon Sneek, lider di fraccion di AVP den parlamento.

