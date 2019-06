Marlon Sneek (AVP): Minister Lampe ta insisti pa caba cu Tra’i Merdia

No por conclui nada otro cu minister di enseñansa, Rudy Lampe tin mal intencion y hasta un plan diabolico pa loke maneho di enseñansa, segun lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek a trece dilanti.

Segun sr Sneek, a manda e minister aki den parlamento pa asina e por duna cuenta riba Tra’i Merdia den cual reunion sin duda e minister a sinti cu e direccion cu e kier bay cu e no tin sosten di parlamento ya cu parlamento no ta kere cu mester cambia structura di Tra’i Merdia cu ta existi pa mas ci 23 aña.

Parlamentario Sneek a sigui mustra cu kisas loke ta hunga un rol ta e hecho cu e proyecto aki ta uno cu partido AVP a introduci y e minister kier kibra esaki an filingrana, pero caminda parlamento a bisa su persona cu nan no ta kere den e plan cu e tin.

“Pa cuminsa minister Lampe ta manda esunnan cu mester haci ‘huiswerkbegeleiding’ cas, pues ora cu e muchanan yega Tra’i Merdia, un di e cosnan mas importante pa mayornan cu ta manda nan yiu eynan, ta e huiswerkbegeleiding y net e grupo aki minister ta dicidi di manda nan cas.

Fuera di e grupo aki, minister Lampe kier manda e lider di e gruponan cas cu ta pone cu no tin lider pa duna guia y un hende cu ta atende un klas, tin cu bay atende cu problema y situacionnan cu ta presenta na e centro.

Den e reunion cu e minister nos a informa su persona cu e mester contesta e preguntanan cu a wordo dirigi na su persona y el a sigura cu e lo contesta esakinan y bin bek parlamento, pero ya tres siman a pasa y minister Lampe no a contesta preguntanan di parlamento y loke ta mas serio ainda, e minister a sigui cu ehecucion di su plan.

Pa colmo awor informacion ta drenta cu e parti di scholing a wordo manda cas

, no a bestel material nobo pa e schooljaar nobo y for di e comportacion di minister Lampe, cu pa su persona Tra’i Merdia tin cu stop di existi.

Fuera di esakinan minister lo a saca un carta den cual ta ofrece pensionadonan, un trabou como0 part timer na Tra’i Merdia pa wak pa e muchanan.

Cu esaki dunando indicacion cu e ni mester di e lidernan mas, ya cu ta otro hende ta bay duna muziekles, otro hende ta bay duna sport, pues e minister su plan ta pa caba cu Tra’i Merdia manera cu e ta existi.

Pa nos esaki ta un falta di respet pa parlamento ya cu parlamento a duna e minister su pensamento riba e asunto aki, ta priminti cu lo bay contesta y te dia di awe no a duna ningun contesta, pero ta sigui cu e plan cu e tin den su cabes, sin para keto na e hecho cu parlamento ta esun cu mester contrala su maneho y mester tuna respet na esaki.

Sinembargo nos a ripara cu minister Lampe no tin respet pa Parlamento, no ta kibra su cabesn cu locual ta pidi di dje y ta djis dal bay cu su plan, un plan macabro cu e tin pa loke ta e proyecto di Tra’i Merdia.”

