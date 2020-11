Marlon Sneek AVP: Mey mey di tur desaroyo ta mustra cu Gobierno a bay di acuerdo pa Hulanda tuma over

Mientras cu Prome Minister ta bisa henter pueblo pa keda cas y no bay ningun caminda, e mes ta stina banda di lama, ta keiro na Magic Kingdom, ‘having fun’ y ta regresa Aruba y dirigi su mes na comunidad y pidi pa no sali riba caya, keda cas.

Lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek a mustra cu apesar di desaroyonan manera aumento di coronai virus, bulamento di cabes di Marisol Lopez Tromp, vacacion na Florida y tur otro show di gobierno, gobierno realmetne tabata kier pa tur hende a lubida riba Hulanda.

“Informacion cu fraccion di AVP ta hayando ta cu gobierno a bay dia bieu caba di acuerdo cu tur cos caminda nos por a mira e lider di fraccion di MEP bin dilanti y bisa cu no negociacionnan ta bayendo bon, cu Parlamento ta bay tin ultimo palabra, pues ningun mester worry.

Pero ta mesun situacion cu nos a mira na Corsou caba, caminda a trata di bende bunita bouquette disfrasa, aki gobierno kier haci mesun cos.

Ta bon pa tur hende sa cu tur e cosnana ki ta bin cu Rijkswet, caminda number uno cu e Rijkswet ta Hulanda ta dicidi tur cos y dia e ley aki a caba of laga.

Number dos, den e Rijkswet aki ta bin kico bo tin cu haci y claro cu Parlamento tin e ultimo palabra manera e stempel Parlamento di MEP cu semper ta grita voor, pero asina tribi di cambia algo, un KB ta bin.

Pues ningun momento gobierno a percura pa garantisa autonomia di e pais aki y na momento cu haci e acuerdo aki y bisa cu ta A-B-C ta bay haci, y bo haci A-B-D, lo bin un KB pa gobierno di Aruba.

Den e caso aki CFT ta bay haya su poder total bek caminda e ta bay controla y manda bisa Rijksministerraad, tende Aruba a wijk af for di un afspraak y tal cos no a wordo haci.

Ta berdad cu parlamento ta grita voor, pero e voor aki lo ta ‘mostard na de maaltijd’ pasobra ta mane cu e opdracht bin, bo tin cu voto y bo no por cambia nada.

E poder, e derecho sagrado y basico cu Parlamento tin di amienda, di haci cambio den un ley cu ta kere cu ta importante pa nos duna indicacion na gobierno kico nos kier pa e haci, lo bay stop di existi.

Pues practicamente por stop cu e debate mes riba presupuesto y ora cu esaki yega Parlamento, djis grita voor paso bo por papia y grita cuanto cu bo kier pero bo no por cambia nada, pasobra e Rijkswetnan ta bay dicta riba Parlamento, ta bay dicta riba gobierno.

Den e dianan nos dilanti nos ta anticipa cu nos lo bay mira den Renaissance Convention Centre. Gobierno invitando tur gremio, despues tur lider di partido politico, despues un webimar cu Young Profesionals, despues bin Parlamento y despues bisa cu nos a yega na un Consensus.

Pero pa yega na papia di un consensus, tin cu sinta na mesa cu tur hende, acepta tambe tur loke ta wordo presenta como opcion na gobierno, anto e ora por papia cu bo tabatin un dialogo ya cu dialogo ta algo cu ta bin di dos banda.

Ora abo como gobierno para riba e podium ey, of para tras di e mike den parlamento y bisa kico bo ta bay haci y caminda no por tin input di otro hende, esey no ta dialogo ya cu dialogo ta un verkeer di dos banda y no ta un asina yama ‘eenrichtingsverkeer.’

Esey ta e wega cu pueblo por mira ta wordo hunga pa e gobierno actual, pues dentro di un of dos siman por spera cu gobierno ta bin dilanti y bisa cu el a sinta cu gremionan, sinta cu youg profesionals, gobierno a sinta cu lidernan di partido, gobierno a sinta cu Parlamento djis pa informa tur hende, pero cu gabinete Wever Croes ta cla pa firma cu Hulanda.

Esey ta e realidad cu tin riba mesa awe pero e gobierno aki no a haci ningun esfuerso pa garantisa cu parlamento di Aruba y mucho menos gobierno, por bay dicidi.

Si awe gobierno ta haya cu mester bin un scol na Santa Cruz, despues di firma na Hulanda nan bisa cu no esaki no ta wordo permiti, ya cu nan ta kier cu e placa ey por wordo inverti otro caminda, e scol ey no por bin.

Pues ni gobierno mes no por bay dictamina su maneho, hasta si gobierno bisa cu despues di yobidanan lo kier bay drecha camindanan cu a kibra den barionan, si Hulanda no bay di acuerdo, lo no por drecha e camindanan ey.

Esey ta e realidad cu nos ta papia awe di dje caminda ta bay haya un set di managers djis pa maneha tur cos, anto e ora si parlamento lo bira un stempel parlament, anto e ora por deshaci mes di Parlamento ya cu ta imposibel cu nos tin un gobierno cu no ta para pa un democracia cu otronan a bringa pa awe nos ta biba den dje,” lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek a declara.

