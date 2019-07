Marlon Sneek (AVP): “Maneho di Minister di Educacion ta laga hopi mucha sin cupo escolar”

Minister di Enseñansa, drs. Rudy lampe a cambia e maneho, unda cu niun mucha cu caba scol basico, lo no bay SPO mas. Pero nan lo bay EPB y si despues di 6 luna, despues di un evaluacion, lo dicidi si e alumno ta keda EPB of e lo bay SPO.

Sr. Marlon Sneek, lider di fraccion di AVP, a splica cu esaki ta pone cu tin mas o menos 20 mucha cu no tin scol awo. Ora cu nan yega EPB, esakit a bisa cu NO, ya cu nan test ta manda, nan no ta tuma niun otro mucha. Ora di yega SPO nan ta haya NO, ya cu ta maneho di minister. Asina nan ta keda bay bin, un incertidumbre total. Mayornan ta cana ariba bou, cu papel den man, placa pa paga pa inscripcion, pero no por inscribi nan yiu, ya cu te cu awo nan no tin nada oficial den man.

EPB no ta tumanan, SPO no ta tumanan. Mayornan ta man na cabes, esaki ta inaceptabel den un pais na Aruba, cu mester garantisa cu cada un di nos yiunan mester haya un oportunidad di por, den e caso aki, haya educacion. Esaki pa fraccion di AVP ta inaceptabel.

