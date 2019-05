Marlon Sneek (AVP): “Inflacion riba cuminda a aumenta cu 4.1% y fruta 18.1%”

Aruba tin un partido politico cu a cambia nomber den ultimo simannan y ta trata aki di e partido Movimiento Electoral di Pueblo, cu awor a cambia su nomber pa Movimiento Electoral di Pobresa, segun lider di fraccion di AVP, sr Marlon Sneek a trece dilanti.

El a sigui mustra cu ta pobresa ta loke gobierno di MEP ta causando den e pueblo di Aruba, caminda awe por mira un minister di labor ta hunga rol y ta publica un propaganda cu e ta bay hisa salario minimo cu 3% pero na ningun momento minister Glenbert Croes ta bisa pueblo kico lo bay ta e efecto inflatorio cu esaki ta bay tin pa henter comunidad.

“No mester lubida cu e comerciante ta bay aumenta su prijsnan pa asina por financia e aumento aki y es mas, na momento cu un minister anuncia algo asina, na prome luga sin consulta cu ningun hende.

El a yama e comerciantenan, sindicatonan pa sinta na mesa y e siguiente dia e ta anuncia un aumento di salario minimo, sin cu el a discuti esaki cu nan, pues algo cu ta increibel, mey mey di aña, dia 1 di Mei, niun hende a prepara pa esaki, niun comerciante.

E hendenan aki tin mester di informacion adelanta pa asina nan por haci nan forecast con nan ta haci cu nan prijsnan, con ta haci cu nan producto, con nan ta haci cu nan trahadonan, basa riba bo gastonan, gewoon mey mey di aña ta tira un aumento cu cual e minister ta bay crea un spiral di aumento di prijsnan pa loke ta nos economia.

Automaticamente ta e homber chikito ta esun cu ta bay sufri bou di e tipo di weganan politico aki sin sentido.

Nos a wak e cifranan cu CBS a publica caba caminda CBS a papia palabra cla ya cu nos por a mira despues di un gobernacion di gabinete Mike Eman II caminda na 2017 CBS publica lo siguiente:

‘the period average percentage change of the CPI for di the period March 2018 – March 2019, is 4.1%, an increase of 4.1 ppts compared to the period average percentage change over the period March 2017 – March 2019 (0.0%).’

Si nos compara 2017 cu 2019 caminda 2017 ta loke gobierno di AVP a laga atras pa e gobierno aki, inflacion tabata na 0.0% y awe bou di e gobernacion actual, nos tin un inflacion di 4.1% y esey ta loke e partido Movimiento Electoral di Pobresa ta haciendo cu e pais aki.

Nan ta hincando e pais aki den un cataclismo y ora cu nos a debati riba redoblacion di BBO, nos a bisa e minister concerni cu e cos aki ta bay causa inflacion y e minister a reacciona bisando cu ta CBS mes a bereken e inflacion pa su persona na 1.7% y awe nos wak cu e ta na 4.1% y e ta bay sigui subi.

Esaki ta e parti total di loke ta inflacion pero loke ta dal mas duro sin duda ta loke ta calculacionnan cu CBS ta haci pa categorianan y ora cu nos mira por ehempel e categoria di cuminda, por mira cu tin un inflacion registra di 10.5% di locual pueblo tin mester tur dia.

Tur hende tin cu come tur dia, pues locual pueblo mester tur dia cu ta cuminda, a subi cu 10.5% den e periodo cu e actual gobierno ta na mando.

Nos a bisa nan cu ora nan bay redobla e BBO, ora cu bay kita BBO for di riba recibo, bo ta bay haya un spiral di subimento di prijs y awe tur hende ta sinti esaki ‘double digit’ di 10.5% di aumento.

Anto esaki ta e gobierno cu a bisa cu e tin e ser humano central y esaki ta un cos di lamenta, sigur ora cu sigui analisa e rapport di CBS y por mira fuera di aumento di inflacion pa cuminda, tin e asunto di fruta caminda CBS ta mustra: ‘the fruit index registered the LARGEST increase (18.1%) in March 2019,’ anto ta mesun gobierno aki ta pretende di gaña pueblo cu no tin BBO riba fruta.

Awe ta confirma cu tin un aumento di inflacion riba fruta di 18.1% y ta mesun gobierno cu constantemente ta bisa cu ser humano ta central, pidi pueblo pa come saludabel, pero esaki ta e prijs halto cu pueblo tin cu paga awendia y ta cosnan inaceptabel.

Pero ora cu tin hendenan na mando cu no tin conocemento y cu no tin vision, ta e tipo di desaroyonan pueblo ta haya su mes confronta cune, cu ta algo increibel y inhusto,” Parlamentario Marlon Sneek a declara.

