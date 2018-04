Marlon Sneek: “Aumento di BBO cu 2.5% lo trece mas inflacion”

Lider di Fraccion di AVP den parlamento, Sr. Marlon Sneek a manifesta e opinion di fraccion di AVP den nan stem motivering unda cu ta imposibel bin cu un medida di 2.5% di BBO y cu e efecto cu e lo tin y banda di esey ta bin 10 cent di accijns extra den gasoline. Sr. Sneek ta amplia.

Cu e medidanan aki sigur ta bay tin un entre 8 cu 10% di inflacion cu ta bay afecta e comunidad. Pero den e presupuesto gobierno ta bay gasta 100 miyon extra y esaki ta inaceptabel ya cu ta pidi pueblo pa mara faha pasobra cu tin crisis. E ta mescos por ehempel si un pareha ta biba den un cas, anto e casa ta perde su trabou e ora tin crisis pasobra tin menos entrada pero net e aña ey toch nan lo bay biaha, cumpra auto nobo y traha pool den cura, anto esaki no ta klop.

Locual cu ta presenta cu en berdad tin un crisis pero por mira di otro banda kico gobierno ta haci, pone 100 hende mas den aparato gubernamental, anto 100 miyon mas den gasto, 60 miyon den inversion y 40 miyon den cuentanan coriente. Y por mira tambe cu den nota di cambio hasta nan a kita placa di inversion y manda pa gastonan di cuentanan coriente, e ta inaceptabel y incomprendibel. Gobierno kier conta un storia eyfo of ta kere cu ni un hende no sa y no ta compronde e presupuesto y no sa kico nan a hcai cun’e pero esey ta e realidad.

Ta crea un impresion, entre otro, por a tende cu RDA tabata un mal move, cu no tin refineria y no tin nada, pero awe ta mira den presupuesto ta bay saca 17.5 miyon florin di dividendo di RDA, anto den presupuesto 2017 RDA mester a paga na gobierno un suma pa por cumpra FMSA over.

Awor den e presupuesto aki despues di cuatro luna awor si gobierno por a saca e 17 miyon, y esakinan ta cosnan cu no ta klop anto e ta importante pa keda buta e punto akinan dilanti pasobra cu na Aruba un grupo chikito so ta sigui politica, caminda cu cada 4 aña por scucha. Pero ta importante pa mustra cu un persona a bisa na December cu RDA ta den bancarota y e no por paga manera cu tabata poni den presupuesto 2017 y awor aki si por saca 17 miyon na dividendo.

RDA tin e maneho di FMSA y e ta doño dje, e door cu ta un adkisicion di gobierno na momento cu a haci e negociacion cu Valero, y a bisa cu no por simplemente pa crea un deficit siendo cu a bisa cu tabata tin un desastre financiero na 2017 anto awe por mira cu no ta asina.

Tambe tin e caso di AZV unda mester inverti 7.5 miyon pero despues cu fraccion di AVP a wak e rapport di AVZ ta bisa cu no tabata tin mester,y riba esaki a crea un situacion di crisis manera cu Minister di Finanza a bisa cu ora tin un crisis mester crea oportunidad, y esun cu nan a haya ta pa bula den cartera di pueblo y saca placa pero sin cu por mustra esaki.

Den relacion cu e 100 hende hinca den aparato gubernamental a ser conoci ayera den corte, cu ta trata di 100 profesional cu drenta pa cubri den diferente area, y cu unda gobierno a scapa cu placa tabata cu e coordinadornan di gobierno anterior cu a wordo kita. E areanan pa cubri ta puntual manera, servicio social, brandweer, polis entre otro. Riba esaki Parlamentario Sr. Marlon Sneek a referi cu esaki ta ful un historia unda cu nan a trece dilanti, unda por mira un documento cu Minister Dangui Oduber tabata tin unda 16 persona a wordo nombra riba payroll y nan no ta profesional, manera security guard, body guard y hende cu a bin den parlamento grita.

Por ultimo, Sr. Marlon Sneek a agrega cu Prome Minister a manda 300 hende cu a bin cu gobierno di AVP, anto e 300 personanan ey tambe nan a yena y cu esaki kier men cu e balansa di e trahado di Gobierno na final di 2017 compara cu februari 2018 ta mustra 100 trahado extra, pero e ora ni papia di otro 300 persona cu nan a yena e luga unda cu no tin ni mas polis ta,poco ni funcionario di Aduana.

