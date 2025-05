Recientemente, Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, a organisa un presentacion pa e Presidente di Eerste Kamer di Hulanda Jan Anthonie Bruijn y Presidente di Tweede Kamer di Hulanda Martin Bosma, cu e meta pa comparti su vision pa un renovacion integral di nos centro di ciudad. Den e reunion, a pone enfasis riba futuro di Caya Grandi y su importancia pa turismo, economia y identidad cultural di Aruba.

Un di e invitadonan presente tabata Marksonn Maduro, comerciante conoci riba Plaza Daniel Leo na inicio di Caya Grandi, cu hunto cu otro empresarionan prominente a duna nan input valioso y a comparti nan experencia directo cu e delegacion di Hulanda.

Segun Marksonn Maduro pa masha tempo Caya Grandi no a haya atencion debido pero cu e Gobierno nobo, ta sinti un biento fresco. Por wak movecion, trabao y limpiesa y e area ta birando activo. Esaki ta mustra e compromiso di e Gobierno pa trece bida bek den e centro di nos ciudad.

A conecta e puntonan cu Playa tabata boga pe pa hopi tempo caba y apesar cu Playa no tin un solucion magico, Marksonn ta optimista. Interes den nos cultura, patrimonio y desaroyo urbano ta creciendo, y segun Maduro, e momento ta ideal pa inversion y innovacion. Restaurant nobo, tiendanan di benta y condominionan ta habriendo, y ta habri e caminda pa renobacion urbano.

“Ta awo of nunca,” Maduro a enfatisa, “Nos ta mira un Caya Grandi cu e potencial pa bira un beacon pa Aruba.