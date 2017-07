Marksonn Maduro candidato di hubentud pa partido AVP

Partido AVP semper ta bin cu sorpresa riba su lista. E aña aki no ta otro. Despues di a lansa candidatonan hoben cu vision pa futuro, diabierna partido a presenta su candidato pa hubentud Marksonn Maduro. Pa prome biaha tira un discurso y haci’e dilanti un cantidad grandi di hende, no ta nada facil. Marksonn a pasa e test cu exito. Partido a bras’e y a yame bon bini.

Den su speech Marksonn a bisa cu e semper kier a haci algo pa su isla y awor e oportunidad a bati na su porta. “Cu mi candidatura riba e lista victorioso mi kier demostra

cu ta posibel pa vence tur cos, e miedo, e obstaculo, door di djis haci locual bo kier haci y acepta e retonan cu ta bin den bo caminda.”

El a conta cu cu el a lanta na Playa den un famia humilde unda norma y balornan tabata hunga un rol grandi y tambe unda el a siña for di hoben pa ta independiente. “For di mucha caba mi a busca un forma pa mi haci algo por motiva otronan. Un inspiracion sigur tabata mi defunto wela, kende tabata un inmigrante cu a yega Aruba sin nada, a traha duro pa yuda mantene un famia grandi. Esey a siña mi cu si tin algo cu berdaderamente bo kier, bo tin cu bay pe pasobra e ta posibel. Pesey mi ta para aki awe p’asina mi deseo ta e bos di hubentud. E bos cu mi kier pa wordo scucha.”

Marksonn a conta cu e hubentud di Aruba ta consisti di hobennan inteligente cu hopi bon idea y alabes cu hopi gana pa innova. “E generacion nobo aki no solamente ta aporta asina hopi, pero tambe tin un vision pa crea un miho version di Aruba.” Marksonn a bisa e publico grandi cu tur cu conoce sa cu e no ta un ‘quitter’. El kier ta e brug pa uni otronan, traspasa ideanan innovativo y bay pa accion. Finalmente pa medio di accion e ideanan ta bira realidad. “Mi no ta mi so den e pensasmento aki. Tin hopi hende eyfo cu gana di crea algo y contribui bek na Aruba. No obstante cu mi ta un studiante y empresario hoben, entrepreneurship den mi hamas a drumi, al contrario, el a percura pa mi crece y sigui riba areanan nobo y innovativo.”

Marksonn a cuminsa na edad hoben den negoshi y danki na su dedicacion y perseverancia el a logra. E kier pa tur otro hoben na Aruba cu kier haci mescos logra tambe nan soño y idealnan. “Mi kier pa nan usa mi bos, ban intercambia idea, ban busca y haya oido y asina abo tambe ta hunga un rol importante den e pais cu nos ta stima, Aruba. Laga bo “footprints” atras y cana hunto cumi y den cada paso logra un miho Aruba, cu ta vision di partido AVP.”

Den su discurso Marksonn a splica cu e decision pa subi lista no a bay sin mas. “Keremi cu e no tabata un decision facil”. A tuma varios reunion cu dirigente di partido prome el a tuma e decision. “Mi ta sinti e compromiso, dedicacion y perseverancia, unda cu tin e profundidad di e deseo honesto pa loke ta miho pa nos dushi Aruba. Mi a identifica mi mes mesora cu partido AVP”. Dirigiendo su mes na e publico Marksonn a lansa e siguiente pregunta den aire. “Abo ta prepara pa un aliento fresco, un candidato activo, un candidato cu un estilo diferente, unda mi ta compromete mi mes 100% cu mi alma y curason pa yuda nos hubentud pa nos crea un miho version di Aruba. Wak bo futuro, berde’e ta y ta keda.”