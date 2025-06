For di algun luna caba conseho di minister a unanimamente dicidi pa apunta Marko Espinoza como hefe di prensa (perschef) di Gabinete AVP-Futuro. E tin como tarea encarga di maneha e comunicacion entre e gobierno y nos comunidad.

Cu un trayectoria amplio Marko Espinoza no ta un figura desconoci den medionan di comunicacion. For di hoben na 2004 el a rebiba e schoolkrant Colarin na Colegio Arubano y despues a sigui labora den matutino AWEMainta como tambe ATV Canal 15. Den e periodo di 2009-2017, Marko Espinoza a traha den e Oficina di Prensa di Gabinete Mike Eman I y II, pues su envolvimiento den comunicacion pa locual ta politica no ta uno di awo pero pa varios aña caba.

Entre 2018-2025 a mira Marko Espinoza den un rol mas prominente riba media, teniendo gobernantenan skerpi. Ta netamente e rol ey awo e lo sigui eherce como e persona encarga di e comunicacion diario di Gabinete AVP-Futuro. “Nos Tey Cu Pueblo” Marko Espinoza a remarca, ilustrando cu e ta cla pa un era nobo.