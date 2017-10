Mark Rutte ta pospone su biahe pa St. Maarten

DEN HAAG, Hulanda- Prome Minister Mark Rutte a pospone su bishita pa St. Maarten, destrosa pa horcan Irma. Motibo di esaki ta cu no tin sentido di biaha aworaki, tanten cu tin un discusion andando ariba e condicionnan pa lanta un fondo di yudansa, den cual ta varios miyon euro lo wordo destina pa e reconstruccion di e isla. E bishita lo mester a tuma luga na comienso di November.

Gobierno di e isla no kier acepta e condicionnan, pero e gabinete ta mantene esaki. Prome Minister di William Marlin di St. Maarten ta nenga di traspasa e guera contra di corupcion y e control di frontera na Hulanda. E ta di opinion cu e Sala di Integridad ta imposibel pa wordo forma prome cu fin di luna. Pero e kier mantene e control di frontera.

Minister demisionario Ronald Plasterk di Asuntonan di Reino no ta di acuerdo cu esey. E la señala cu ta precisamente den interes di e habitantenan di e isla pa sigura cu e placa pa e recuperacion di e daño causa pa horcan Irma wordo uza manera debe ser.

Fuente: https://www.msn.com/nl-nl