Diamars siman pasa Mark Levine oficialmente a tuma over e ex Brenchies/CMB edificio na San Nicolas. Esaki ta e di tres inversion grandi cu Mark a haci den comunidad di San Nicolas.

E edificio aki ta forma parti integral di e plan completo cu Mark y e team di AEDA tin pa San Nicolas. E plan pa cu e edificio aki hunto cu esun cu ta ex Cosecha ta pa renoba y converti esakinan den un Cultural Mall. E main Cultural Mall lo consisti di 55 tienda chikito diseña cu glas pa tin un look moderno. Tambe tin un area destina pa educacion durante dia y entretenimento durante anochi. Tambe lo tin un playroom pa mucha.

E concepto y diseño pa cu e Cultural Malls a sali for di meetings cu hende for di comunidad di San Nicolas. AEDA hunto cu Mark ta promove envolvimento di comunidad den varios aspecto di nan plan di desaroyo na San Nicolas. Implementando e concepto di “Puntra nos, no bisa nos!”.

E ex edificio di Brencies/CMB no solamente ta importante pa cu e Cultural Malls pero tambe ta e brug cu ta conecta Promenade cu Main Street. Ta spera cu e desaroyo aki por ta un incentivo pa otro doño di edificio den Main Street drecha nan edificio pa asina negoshi por cuminsa establese nan mes den Main Street atrobe. E idea ta pa ofrece tienda size chiquito y gasto comparti pa asina por ofrece huur hopi abou.

E proximo stap ta pa hasi e edificio limpi y prepara e diseño di e Cultural Malls, cu a wordo logra cu input di comunidad y NGO’s manera Monumenten Fonds, pa architect y ingeniero por traha e plan di renobacion. E plan ta pa tin e edificionan cla prome cu fin di aña 2024.

Pa no laga e espacio bashi, esaki lo mustra malo pa Main Street di San Nicolas, a dicidi pa pone tienda temporal den e edificionan pa por lo menos seis luna. Pa mas informacion tocante espacio den Cultural Malls por yama na: 561-5843 of 594-2385. E tiendanan den e Mall lo mester ofrece producto cu local lo kier cumpra. Cada tienda mester por representa un di e culturanan rico di San Nicolas y Aruba.

Mark hunto cu su coleganan di Aruba Economic Development Alliance (AEDA) kier a duna un danki na nos comunidad pa por a yuda pone un projecto den otro basa completamente riba deseo di comunidad di San Nicolas. Diasabra dia 14 di October un grupo di 35 persona, mayoria for di comunidad di San Nicolas a bin hunto pa celebra cu e edificio tin un doño nobo. Esakinan ta personanan cu tin e deseo pa yuda San Nicolas rebiba su economia y mantene su cultura bibo.