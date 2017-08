Marjorie Vermeer- Luidens: “Aruba a bira mucho burocratico”

Un grupo grandi di mayornan preocupa cu nos enseñansa di Aruba a bay cerca Gobernador pa entrega e carta di preocupacion. Sra. Marjorie Vermeer Luidens a splica riba e carta cu a wordo entrega na gobernador y tambe e reunion cu minister di salud publico.

Su Excelencia, Gobernador tamba e mustra su preocupacion tocante loke ta pasando na Aruba y den nos enseñasa. Gobernador ta pro mucha y pro educacion. E grupo tin speransa cu gobernador lo duna su respaldo y lo busca pa wak kico lo por busca p’afo di nos frontera. Idea ta pa pidi Hulanda pa yudansa pa drecha e scolnan, mescos a sosode na Bonaire. Esey ta exigi di nos gobierno e amor pa mucha y e sabiduria pa pidi Hulanda pa yudansa. Tur hende sa cu nos enseñansa no ta caminda cu e mester ta. E bunita ta cu desde cu desde cu e problema aki a bay den prensa, ora cu e trece dilanti tur e esfuerso di e grupo consistiendo di maestro, mayornan etc, mas hende a uni nan mes na e grupo aki.

Sra. Marjorie Vermeer- Luidens a sigui bisa cu no tin atencion pa e muchanan, cu ta wordo scirbi ariba muraya. Esey tambe ta abuso di mucha. Ora cu tende cu tin 60 caso cu a bay dilanti, acusa di pedofilia y sinembargo e 60 casonan aki ta drumi, cerca Procurador General. Sra. Vermeer ta puntra sumes si esaki ta berdad y si tende cu tin 60 caso di muchanan, cu niun hende ta duna nan oido. Aruba ta hayando un nomber un tiki no faborabel, loke ta cuido, amor y e mucha mes en persona.

Sra. Vermeer- Luidens a bay pa reuni cu minister di Salud Publico despues di a ricibi un invitacion di e minister en cuestion. Tambe Sra. Vermeer lo kier un reunion cu Minister di Enseñansa, cual segun el a compronde, lo no bolbe mas den gobernacion. Pero Sra Vermeer ta keda positivo pa cu su experiencia den enseñansa. Na final e reunion cu minister di Salud Publico no a bay door ya cu e minister tabata super druk. Pero el a laga atras un carta, cu ta conta bida y historia di un mucha di 10 aña cu ta yama Emmanuel cu ta sufri di malesa psikiatrico. E tin dos aña cera na cas. E tin papelnan cu su psikiatra pa e bay cluster 4, cual ta un opleiding cu tin na Aruba. Kisas e siguiente aña si esaki lo bay tin esaki pero mester wak si e ta wordo admiti. Emmanuel a scirbi un carta caminda e ta puntra pakico e ta na mundo si e ta wordo cera den cas. Pregunta na Minister di Salud ta : kico e por haci mas? Pasobra cu na Hulanda tin scolnan special. Awo tur hende ta acus’e di ta Pro Hulanda, pero e ta pensa, si bo no por drecha algo, wak ki opcion mas tin. Mester cuminsa pensa “out of the box”.

Sra. Vermeer – Luidens a sigui bisa cu nan a bay na e directornan di MLOK, papia cu nan. A bay dilanti y a bisa e nomber di Emmanuel y tiki di su historia. Y tur hende tabata conoce Emmanuel, tur e instancianan cu ta regarda mucha, muchanan malo tur sa di su caso. E dokternan tambe. Nan tin hopi carta di su caso, pero dos aña e caso ta keda para y no ta trece solucion. Ora cu wak e directornan ey, ta hendenan hopi studia. Hopi biaha muhenan cu hopi biaha nan mes ta mama. Muhenan studia, cu ta sabi pero toch e caso tey, pero niun hende no ta bay for di nan lessenaar y busca solucion. No tin cooperacion. Ta gewoon cu tur hende tin un carta pa cover nan mes, cu nan a traha.

Mester tin un archivo di cual casonan ta pendiente. Un tata ta wardando dos aña pa bin cu solucion. Salubridad Publico tambe ta regarda mucha y no solamente scol.

Tin un comision cu ta bay cu tur cos ta bay cu scol,, pero e comisionnan ta grandi, nan ta sinta nan ta traha carta. Un ta haya e carta y ta bolbe mand’e pa e otro. Aruba ta mucha chikito y mester cuminsa actua. Falta e cooperacion di antes, e smaak di sigui. Aruba ta birando mucho burocratico, segun Sra. Vermeer- Luidens a finalisa bisando.