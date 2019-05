Marisol Lopez-Tromp (POR): “Un Aruba sin refineria lo habri caminda pa hopi oportunidadnan nobo”

Na september 2016 den Parlamento a vota pa refineria, unda e resultado tabata 20 na fabor y 1 contra. E 1 contra tabata e voto di Marisol Lopez-Tromp. E tempo ey e tabata Presidente di Parlamento y maneho di e gobierno tabata uno ‘green’, uno sostenibel, es decir, uno den cual nunca lo por a spera cu lo a anuncia un reapertura di un refineria.

Ademas, tur hende por corda con e deal aki tabata dudoso y no tabatin transparencia ora cu e la yega Parlamento. Ni e documentonan cu parlamentarionan a pidi pa wak ex minister de Meza kier a entrega na Parlamento. Tin cartanan cu Marisol Lopez-Tromp a manda (juli 2016) pidiendonan pa entrega tur cos cu nan tin na Parlamento, esaki mirando cu nan a anuncia publicamente cu nan a cera deal y Parlamento no tabata sa di nada.

Contesta di e tempo ey minister de Meza tabata cu e no ta haya oportuno ainda pa entrega e documentonan na Parlamento considerando cu ainda nan tabata den un proceso di negociacion y mester a warda te ora esey caba, pasobra si entreganan na Parlamento e lo por a perhudica e negociacionnan. Contrario na e ponencia aki, pa Lopez-Tromp, ora cera un acuerdo di e envergadura ey, Parlamento mester sa adelanta kico e ta encera.

E lider di fraccion di POR ta remarca un biaha mas cu el a vota contra pasobra e ta considera cu e deal aki no tabata transparente, parlamentarionan a haya solamente un par di ora pa sinta den biblioteca di Parlamento pa pasa riba e documentonan cu tabata consisti di 2 mil pagina. Ademas por corda e situacion di Venezuela cu no tabata bon y tabata empeorando. Banda di esey, varios di esnan cu tabata envolvi cu e proyecto awendia ta cera.

Tambe Marisol ta bisa cu refineria tabatin su bon temponan na Aruba, e la significa hopi pa nos isla, pero nos ta den un tempo cu nos tin cu wak nos dilanti riba kico otro por bin cune na Aruba, considerando e tamaño y medio ambiente di nos isla y salud di nos hendenan.

E tempo ey ex minister di Salud, Alex Schwengle, ora Marisol Lopez-Tromp a haci e pregunta riba efecto di salud, no solamente como minister, pero tambe docter di pulmon, el a bisa cu e refineria tin efecto negativo riba salud. Pero mayoria den Parlamento e tempo ey a kere cu esaki lo por trece trabou pa hopi hende y a firma un mocion (20 di nan) bisando cu e reapertura di e refineria lo trece un cantidad considerable di cupo di trabou, cual sigur ta importante, pasobra kier stimula economia. Pesey nan a duna prioridad na e parti laboral y a sostene e deal, a pesar cu no a haya tur e documentonan pa wak manera cu mester ta.

Mirando awe, 3 aña despues di e votacion, e placa cu e refineria lo mester a trece aden pa cera e buraco den presupuesto, nunca a drenta, pasobra nunca e refineria a habri y “laga nos papia straight, e no ta bay habri tampoco”, Lopez-Tromp ta bisa y ta agrega cu na e momentonan aki Aruba ta rehen di un contrato caminda cu con cu bay bin nos tin un gobierno responsabel pa cu e situacion akinan y kier minimalisa e daño pa Aruba y ta considera cu ainda tin trahadornan eynan.

Di otro banda el a bisa cu Prome Minister a anuncia cu el a haya sa na Merca cu nunca tabatin intencion pa habri e refineria, es decir, cu Citgo nunca a pidi licencia na e Office of Foreign Assets Control pa rehabilita e refineria, al contrario, nan a pidie pa ‘unwind’, pa no tine mas.

“Esaki ta algo sumamente importante pa tene cuenta cune pa mustra cu no tabatin of tin intencion pa reapertura. Ademas den e contract tin poni cu si aproba e ley akinan, si bay di acuerdo cu tur loke tin skirbi eyden, esey kiermen tambe cu ta aproba tur e acuerdonan y tur e negociacionnan cu gobierno di e tempo ey ta haci den nomber di Parlamento y pueblo. Na momento cu mi a lesa esaki y mirando e comportacion e tempo ey di e ex minister, naturalmente, mi firma bo no lo haya eybou., ademas cu e ta malo pa nos salud, malo pa medio ambiente y ta tempo pa Aruba tin otro desaroyo pariba di brug na San Nicolas y cu ta trece otro tipo di infrastructura pa Aruba”, Marisol Lopez-Tromp a duna di conoce.

El a bisa tambe cu no ta un secreto cu Minister Otmar Oduber na e momentonan aki ta bezig cu un hotel pariba, un desaroyo pa San Nicolas y si e continua e lo trece otro tipo di infrastructura, lo tin embeyecimento, mas seguridad, mas hende ta bay biba y traha eynan. Es decir, e lo ta algo completamente otro cu un reapertura di un refineria.

Na e momentonan aki Parlamentario di POR no ta wak apertura di e refineria, e no a wake 3 aña pasa tampoco y mas bien a wake como e forma pa wanta e rosea te eleccion pa bisa cu e lo trece placa aden cu lo a tapa e bura den presupuesto y a priminti miles di hende trabou unda cu no solamente un cantidad di hende a bin Aruba bek pensando cu nan lo haya trabou, pero tambe otronan a rechasa ofertanan pa keda en espera di e refineria na nos isla.

Prome Minister a anuncia cu ta lantando un comision pa mira e 3 posibel camindanan pa cu e refineria. E prome ta reapertura di e refineria cu Citgo, cual na e momentonan aki ta pinta scur. E di dos ta e reapertura di e refineria no cu Citgo y e di tres ta cu no ta bay door mas cu refineria y ta wak otro posibilidadnan di desaroyo pa Aruba. Finalisando, Marisol Lopez-Tromp a expresa cu e ta prefera e ultimo posibilidad unda cu mester busca un desaroyo nobo no solamente pa 2 of 3 aña sino pa e siguiente decadanan pa nos pais. “Un ARUBA sin refineria. Esaki lo habri caminda pa hopi oportunidad nobo. Bo yiu y nieto lo gradicibo pe desicion aki”.

