Marisol Lopez-Tromp (POR): “E practica di traha kico cu ta unda cu ta mester stop”

Parlamentaria Marisol Lopez Tromp a tuma nota di e veredicto di hues pa loke ta trata un area proteha segun e ley di zonificacion. Hues a ordena pa tene e luga blokia y pa stop tur desaroyo riba un area cu ta proteha. “No por keda pone kico cu ta, unda cu ta”, Lopez Tromp ta declara y ta agrega cu hues a duna Aruba Birdlife Conservation rason pa proteha e area pariba di The Mill y ta pone cu esaki mester keda como tal.

E veredicto en cuestion ta trata di un area di wetland, un desaroyo cu por wordo mira no di awo, pero pa basta aña caba. Areanan cu supuestamente mester ta proteha y cuida segun nos Ordenansa Teritorial, añanan pasa sea a wordo otorga of uza pa metanan cu nan no ta destina.

Durante ultimo añanan bou di e minister anterior por a wak cu no a cuida loke mester wordo cuida y consecuentemente a traha unda cu ta, kico cu ta. Awor bou di e gobierno nobo y cu e minister nobo di Infrastructura a keda vocifera bon cla cu ta para tras di e ley di zonificacion manera aproba den Parlamento 10 aña pasa. Mirando cu durante gobernacion anterior no a respeta e ley aki, a pone cu ora cu casonan bay corte, e hendenan ta gana nan caso.

Marisol Lopez-Tromp ta indica cu como Parlamento nan lo vigila cu Minister Otmar Oduber cumpli cu e ley di zonificacion pasobra loke ta importante ta pa cuida Aruba den su totalidad. “E areanan aki no ta poni zomaar pa ta proteha pa djis cuida animalnan y naturalesa. Nan ta poni pasobra nos pais ta zonifica y tin cierto areanan ta destina specialmente pa p.e. turismo, otronan ta destina pa industria, otro ta destina pa ta comercial, otronan ta destina pa traha residencia, y asina mi por sigui menciona otronan. E tin un motibo pakico e la wordo haci asina y no por ta asina cu ta traha kico cu ta unda cu ta”. E ta expresa enfaticamente cu mester bin un fin na e practica aki , incluyendo e permisonan di construccion cu DOW ta otorga, unda cu mester tene cuenta e area den cual e tereno ta ubica y e meta cu e area aki tin.

