Marisol Lopez-Tromp (POR): “Descuido emocional ta e forma di maltrato di mucha mas frecuente na Aruba”

Un preocupacion grandi cu ta reina den nos comunidad ta e abuso sexual di mucha y naturalmente Marisol Lopez-Tromp, lider di Fraccion di POR den Parlamento ta comparti esaki. Loke hopi no sa ta, cu fuera di abuso sexual, tin varios otro forma di maltrato di mucha y descuido emocional ta esun di mas frecuente.

Cifranan mas reciente di Bureau Sostenemi cu ta cubri e periodo di januari 2018 pa april 2019 ta presenta e datonan preocupante aki, teniendo na cuenta e cantidad di habitantenan di nos isla.

Lopez-Tromp a indica cu segun e cifranan aki (cu ta e casonan raporta na Bureau Sostenemi), na 2018 tabatin un total di 20 caso di maltrato emocional, 154 caso di descuido emocional, 23 caso di violencia domestico, 74 caso di maltrato fisico, 91 caso di descuido fisico y 54 caso di posibel abuso sexual.

Mientras tanto, den e prome 4 lunanan di 2019 tabatin 15 caso di maltrato emocional, 73 caso di descuido emocional, 16 caso di violencia domestico, 34 caso di maltrato fisico, 29 caso di descuido fisico y 14 caso di posibel abuso sexual.

E cifranan aki ta indica cu e descuido emocional ta e forma di maltrato di mucha mas frecuente riba nos isla, sigui pa descuido fisico y maltrato fisico. Posibel abuso sexual ta bin na di 4 luga, pero esaki no kiermen cu e mester di menos atencion, pero si ta un indicacion cu mester enfoca tambe riba e otro maltratonan cu ta mas frecuente, pasobra bien por ta posibel cu e abuso sexual lo por ta un consecuencia di e negligencia emocional y fisico.

Marisol ta menciona tambe cu e rapport di UNICEF riba analisis di proteccion di mucha na Aruba presenta na final di aña pasa ta un fuente importante cu ta mustra e puntonan aki.

Aki por lesa cu e cantidad di casonan di maltrato di mucha a subi drasticamente den ultimo añanan y causanan principal di esaki ta 1. e aumento di mamanan adolescente y nan dificultad pa asumi e rol di ta mayor, aunke esaki ta un grupo relativamente chikito; 2. hobennan cu algun handicap cu no ta ricibi apoyo, cu ta bira mayor y no por haci esaki bon; 3. aumento di uzo di alcohol y droga entre hobennan; y 4. un salario minimo cu teniendo na cuenta e costo di bida y e peso di e sociedad di consumo cu ta conduci na e mayornan na tin por lo menos dos trabou, a costo di e tempo y atencion cu tin mester pa cuida di nan yiunan.

E cifranan y datonan aki ta duna un guia hopi claro riba e aspectonan social cu mester haya mas tanto atencion pa asina reduci te na e nivelnan di mas abou posibel e maltrato di mucha na nos isla. P’esey parlamentario Marisol Lopez-Tromp ta urgi Gobierno y specialmente e ministernan y departamentonan concerni pa pone e medionan, hermentan y personal disponibel pa atende cu e problematica grandi aki, cual si no haya e atencion urgente por desemboca den un problema social hopi mas grandi den futuro.

Mester bisa si cu ya caba gobernantenan a bin cu diferente cambionan na bienestar di proteccion di nos muchanan, entre otro a traves di e Crisis Plan Social. Minister Andin Bikker a anuncia esakinan e siman aki den un conferencia di prensa. Entrante 1 di juni 2019 lo drenta na vigor diferente articulo pa introduci un meldpunt (Bureau Sostenemi) pa haci denuncia di delito di menornan, un lugar unda cu profesionalnan den diferente ramo relaciona cu e tema lo por acudi eynan. Tambe ta bay introduci prevencion den e curiculo di scol y metodo di concientisacion pa siña nos muchanan for di trempan pa ora sinti peliger por bisa no, core bay y keha e persona(nan). Tambe a cuminsa cu anochinan informativo. Lo bay reenforsa e Jeugd en Zeden Politie cu mas personal y recurso y ya caba a reenforsa e departamento di slachtofferhulp.

No por keda sin menciona e cambionan den ley cu ta den proceso, manera entre otro, e iniciativa di ley presenta pa Fraccion di POR pa aumenta e castigonan minimo pa abuso di mucha. Tambe e tipo di crimennan aki no lo verjaar, es decir no ta importa cuanto aña a pasa, e lo por wordo trata den corte y lo elimina e libertad condicional pa e tipo di crimennan aki.

Di su banda, for di Parlamento, Marisol Lopez-Tromp lo brinda tur e sosten y apoyo necesario pa por logra e meta di proteccion maximo di nos muchanan.

