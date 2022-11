Manera cu a splica na varios ocasion cu fraccion di MAS, y henter oposicion a manda un carta pa gobierno y pa Hulanda splicando no solamente e mal maneho sino tambe e procedura con e presupuesto 2023 a cana y cu e ta carese di un advies di CAft y Raad van Advies cu ta hopi necesario mirando e cambionan substancial cu gobierno a trece den dje. Ta referi aki entre otro na kita e BTW y bai pa e 1% di BBO desde Januari 2023.

Esey ta algo cu tin consecuencianan grandi y no ta wak esaki hinca den e presupuesto actual. Tampoco a inclui un nota di cambio for di cual por saca afor pa kico nan a hacie y kico ta e consecuencianan. Apesar cu diferente gremionan y gruponan den nos comunidad ta sclama y adverti riba tur e problemanan cu esaki lo por trece cune manera cu gobierno tine prepara, asina mes no a haya ningun splicacion den parlamento te cu awe den forma oficial di e minister di finansas.

Tin un carta caminda cu fraccion di MAS a pidi un reunion publico cu minister Xiomara Maduro caminda ta pidi splicacion riba e desicion abrupto di gobierno caminda cu ta pidi pa desde januari 2023 e aumento den BBO belasting, caminda ta pidi p’e bin splica den parlamento y duna parlamentarionan chens pa haci pregunta den nomber di pueblo y haya contestanan riba esaki.

Loke ministernan a bira ta haci ta organisa cada bes ruedanan di prensa den cuater muraya di cocolishi cu algun miembro di prensa selecta, y pueblo mes no ta yega na haya contesta riba su precupacionnan. Consequentemente e debatenan ta tuma lugar riba facebook y den e caso aki den un programa, y no den e sala di parlamento caminda e minister tin cu responsabilisa su mes pa su maneho y su decisionnan.

Tabatin cartanan cu a bai pa gobierno, caminda ta pidi pa Caft pa duna su conseho un bes mas pa e cambionan proponi di gobierno y tambe raad van advies, mirando cu esey ta loke miembronan di parlamento mester haya for di organonan indepediente pa duna nan un bista riba kico tur ta e consecuencianan y kico tur mester tene cuenta cune.

Gobierno a bira di un forma cu bo no por confia, paso cada rato nan ta bin cu cambionan abrupto cu no ta cuadra cu palabracionnan haci, entre otro cu Hulanda. Reformanan cu nan ta keda hala pa futuro, y bo ta wak hopi cla den e carta cu a haya como contesta cu e esencia ta cu nan ta percura pa pueblo paga mas, cierto belastingnan mas halto, prijsnan ta subi, pero e recortenan cu nan tin cu haci como gobierno no ta haciendo e como deber ser, of si hacie mes no ta riba e parti di personeel ta tin hopi aña ta wardanan pa haci e cambionan proponi den un rapport cu a sali te cu awe nada. Consequentemente te cu awe ambtenaarnan ta pagando e percentahe fin di luna cu, ta yudando gobierno “cumpli” cu palabracionnan. “E recorte no ta sali for di nan mes, sino for di bo cartera”.

Fraccion di MAS lo ta presente den nan oficina di fraccion haciendo nan trabou, pero no ta participe di un procedura cu a bai completamente robes y no ta duna oido na nos peticion, mirando cu no tin respet pa oposicion cu ta forma e cantidad di votadornan di mas grandi den ultimo eleccion,nos a tuma e decision aki. Parlamentario Marisol Lopez Tromp a finalisa bisando.