Marisol Lopez-Tromp: “Ex minister Sevinger a maluza clausulanan di inversionnan den natura”

Lider di fraccion di POR, Marisol Lopez-Tromp a presenta un echo hopi cuestionabel pa loke ta trata maneho di ex minister Benny Sevinger den cuadro di otorgamento di opcion of erfpacht pa proyectonan cu ta rekeri un inversion grandi.

Marisol Lopez-Tromp, a indica cu ya caba su colega Alan Howell a presenta e maneho dudoso di ex minister Benny Sevinger unda cu na vispera di eleccion a haya ta bon pa bin cu un cambio pa loke ta e edificio unda cu ta keur auto y stimula un proyecto cu en bes di ta mas barata a bira mas caro y en bes di ta mas grandi a bira mas chikito.

Na momento di otorga un tereno den opcion of den erfpacht pa realisacion di proyectonan, mester cumpli cu un serie di condicionnan. Un di nan ta bin for di e tempo cu Marisol Lopez-Tromp mes tabata Minister. E ta encera cu instancianan social caritativo por haya un parti di e inversion grandi cu ta bay wordo haci. Di e forma aki e inversionista por haci algo bon pa Aruba tambe.

P’esey a hinca un clausula den e acuerdo di loke ta e opcion of e erfpacht cu ta bisa cu tur comerciante cu inverti den un proyecto grandi na Aruba (ta bay haya tereno comercial y ta bay traha un proyecto na Aruba) 5 promil di e gastonan total di e inversion tin cu bay pa un meta social of caritativo.

Dunando ehempel di esaki, tempo cu e tabata Minister di Infrastructura, algun scol a wordo yuda cu material den natura (es decir a haya material y no placa) for di esunnan cu a inverti den nos pais. Esaki no tabatin nada ke haber cu e minister of e bureau, sino directo cu e instancia cu lo wordo yuda. Por ehempel na Noord tabatin un scol cu a kima, e scol no tabatin suficiente material mas manera banki, stul y buki, etc. y e inversionista a cumpli cu e 5 promil cumprando e materialnan aki pa e scol.

Contrario na esaki, ora Benny Sevinger a asumi e posicion di minister di Infrastructura, hopi biaha hendenan no tabata ni cumpli cu e condicionnan y toch tabata otorga tereno, pero ademas por a tuma nota cu e ex minister a haci uzo of miho bisa maluzo di e articulo di e 5 promil. En bes cu ex minister Sevinger tabata laga inversionistanan hinca sumanan directo pa scolnan of instancianan educativo/social den comunidad y duna esaki den natura, el a cambia esaki y e procedura mester a bay via su mesun persona como minister of su bureau y cu e ta apunta ken ta bay haya placa.

Cu otro palabra el a bira e persona cu ta dicidi ken ta haya no e porcentahe den natura, pero den placa. Esaki no ta cuadra ni cu bon gobernacion, ni cu ley y tampoco cu e pensamento pa cual e articulo aki a wordo hinca den e acuerdo, esta pa yuda instancianan social of educativo den comunidad y no pa minister hinca su dede den algo cu e no mester hink’e unda e ta exigi como minister na ken y na unda mester bay stort placa.

Lopez-Tromp ta sigui splica cu den e condicionnan cu e comerciantenan mester cumpli cu nan ora di opcion pa haya un tereno ta cu nan mester tin financiamento, e plan mester ta cla, e mester ta factibel, algun biaha e mester cumpli cu estudionan di medio ambiente y estudionan di impacto social, entre otro. Tur e rekisitonan aki ta importante pa sigura cu e proyecto ta cana bon y ta bira un exito. Pero ex minister Sevinger no tabata worry si e inversionistanan ta cumpli cu e rekisitonan aki, basta nan stort e placa.

Riba e puntonan aki fraccion di POR lo manda preguntanan pa gobierno. E fraccion lo kier haya un bista total di cual ta tur e personanan of inversionistanan cu a bira victima di ex minister Sevinger, cuanto ta e sumanan di tur e opcionnan y acuerdonan di erfpacht cu e ex minister a haya ta bon pa pone cu ta e of su bureau ta dicidi unda hende tin cu stort, pa ken y cuanto.

