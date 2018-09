Marisol Lopez-Tromp cu serie di pregunta pa Minister di Turismo

Lider di fraccion di POR den Parlamento, Marisol Lopez-Tromp a informa cu el a manda un serie di pregunta pa Minister Dangui Oduber riba diferente topico cu e ta considera importante pa haya mas informacion riba nan.

Entre e preguntanan realisa tin entre otro riba turismo, ki pasonan minister ta tumando pa evita cu bin cu mas camber all inclusive, tambe ki pasonan ta tumando pa evita cu ta sigui cu mas construccion di hotel riba nos isla, banda di esnan cu ta planea caba. Esaki teniendo na cuenta cu na momento cu gobierno nobo a sinta a haya e sorpresa cu ta miles y miles di opcionnan a wordo otorga pa camber di hotel cu ta significa tambe un presion hopi grandi riba e parti social-educativo.

Tambe a puntra cual ta e opinion di e mandatario riba e posicion di AHATA cu a indica cu Aruba ta birando demasiado caro pa nos bishitantenan. Si ta comparti e opinion aki ki pasonan ta tumando y si no con lo atende e situacion aki cu e asociacion en cuestion.

Otro pregunta ta relaciona cu turismo crucero, cu ta iniciando temporada halto. A drecha algun beach pa por acapara e fluho di turista aki, pero e no ta suficiente ainda, tin hopi keho di sector hotelero riba dje. Pesey Lopez-Tromp kier sa con e ministerio ta bay atende cu e situacion aki.

San Nicolas tambe a haya atencion di e parlamentaria di POR. Un punto cu ta bin dilanti constantemente ta cu e turistanan no ta yega centro di ciudad. A scucha riba diferente plan y ta pidi Minister Oduber pa splica con e avance di e plannan aki ta, cual lo ta e time line pa cu esakinan y si tin un pronostico caba pa cu efectividad di esakinan. Den mesun cuadro el a puntra con leu reinicio di Carubbian Festival ta y ki cambionan por spera di e festival aki.

A puntra tambe con leu e plannan ta pa bon cu un hotel pariba di nos isla. Si minister por splica cual ta e gruponan interesa, ki tipo di hotel lo por spera den e area aki, cual lo ta e area designa pa e construccion y cuanto camber lo bin. Igualmente ki efecto e construccion di e hotel aki lo tin pa desaroyo turistico pa San Nicolas y vecindario y pa Aruba, sin laga afor e pregunta di con nos cultura, medio ambiente y economia lo wordo afecta door di un desaroyo asina.

Deporte tambe a haya atencion y Marisol Lopez-Tromp ta puntra Minister Dangui Oduber cual ta e situacion actual di Lotto pa Deporte? A ser papia cu minister lo bin cu un otro fundacion similar na esun di Lotto, esaki ta berdad? Kico ta e decision y dicon? Ki diferencia lo tin entre esun y e otro? Con lo bay splica comunidad e situacion nobo?

Tambe a puntra cual ta e stand van zaken di e veldnan deportivo rond di Aruba?

Constantemente por mira un cantidad di mucha ta bende rifa riba caya, ta recauda fondo pa por biaha pa competencianan deportivo den exterior. Pesey Lopez-Tromp ta puntra con ta controla e aporte di Fundacion Lotto pa Deporte? Tambe debi cu diferente critica ta bin dilanti cu solamente cierto deportenan so ta hayando sosten di Fundacion Lotto pa Deporte. Den e cuadro aki e ta puntra con por yega na un reparticion mas husto di e fondonan pa deporte.

Salubridad publico tambe a wordo atendi pa lider di Fraccion di POR.

El a puntra e mandatario encarga cual ta e situacion di renovacion y ampliacion di hospital? Cuanto e meerkosten di esaki ta? E ex minister a opta pa no bay Parlamento pa informa riba esaki y consecuentemente ora gobierno nobo a sinta a tene un reunion publico pa wak cuanto ta e gastonan extra cu a bin den transcurso di tempo y pakico el a keda sin bay Parlamento pasobra na final tat rata di placa cu ta bin di comunidad.

A pidi pa Parlamento haya copia di e rapportnan di inspeccion na hospital door di Inspectie Volksgezondheid, tambe rapportnan di e mantencion na hospital caminda por wak e frecuencia y enfoke di e trabounan di mantencion.

Un punto cu a bin dilanti ta cu na momento cu coriente bay e cambernan di hospital ta bira insportabel door di e calor y no tin bentana cu por habri. A busca un solucion pa cu esaki caba?

A puntra tambe riba prevenvion, ki atencion ta dunando na e aspecto aki? Igualmente riba e tempo di espera pa haya atencion di specialist cual ta hopi largo, a puntra e minister ki solucion Minister Oduber ta mira pa reduci esaki mas tanto posibel?

Un di e puntonan den programa di gobernacion ta cu lo introduce e Arubig. Parlamento por ricibi copia di e instellingsbesluit di e comision cu a wordo instala pa bin cu un conseho y proposicion conhunto riba Arubig? Tambe a pidi si minister por duna un bista di e stand van zaken di e conseho di e comision.

Como presidente di e comision di Salud, Hubentud, nos Grandinan y Famia, Marisol Lopez-Tromp a pidi tambe un reunion cu minister pa asina Parlamento y su diferente fraccionnan por ta informa riba diferente di e topiconan aki y e ta confia cu pronto e mandatario lo ta presente den sala di Parlamento pa duna e informacion necesario pa e parlamentarionan por haci nan trabou como debe ser.

