Marisol Lopez- Tromp: “Contract di Citgo desde un principio tabata dudoso”

Sra. drs. Marisol Lopez- Tromp tabata e unico parlamentario cu a vota contra di e contract firma cu Citgo, e tempo ey.

El a splica cu aworaki ta practicamente 3 aña pasa caba, cu na juni 2016, e tempo ey, gobierno di Aruba a firma diferente acuerdo cu e.o., gobierno di Venezuela, cu Citgo, pa loke ta apertura di refineria na Aruba. Es tempo ey, como presidente di Parlamento a tuma nota cu ta un acuerdo di un embergadura asina grandi, siendo cu parlamento mes no tabata na altura di dje.

Su persona a manda un carta pa e minister concerni di e tempo ey, Sr. Mike de Meza, y a pidi’e pa e entrega e documentonan na Parlamento pa asina nan haya studia esaki y naturalmente, duna opinion como parlamento riba e contract. E motibo pa cual a vota pe, Sra. Lopez – Tromp, for di juni 2016 te ora cu a trata e acuerdo aki den parlamento na september 2016, den e periodo aki no tabata tin e transparencia cu tabata necesario pa un deal di e embergadura aki, cu consecuencia sigur pa pais Aruba. Den e periodo cu a pasa ey, no solamente ex minister de Meza a nenga di duna e documentonan aki na parlamento prome cu e deal wordo cera, unda cu e la bisa cu e ta prefera pa no haci esey, pa tene e negociacionnan aki cu nan tabata tene, entre nan, y pa despues bin parlamento, locual den parecer di Sra. Lopez- Tromp, no tabata corecto.

Tambe mirando e situacion cu tabata sumamente intransparente. Ora cu porfin nan a manda e documentonan aki, ta den biblioteca di Parlamento esaki a sosode, bou supervision di algun coordinador. No tabata tin niun tipo di transparencia. Mas aleu, Sra. Lopez – Tromp a sigui bisa cu e tempo ey e situacion na Venezuela tabata birando pio, situacionnan tumando luga. Tambe tabata tin e situacion caminda cu esunnan cu tabata den e proyecto aki envolvi, duda ariba nan y awo a resulta cu un cantidad di nan a bay cera caba, cu tabata envolvi den e deal aki. Y pa no papia mes cu e gobierno di e tempo ey, di AVP, tabata tin un maneho bisando cu nan ta promove sostenibilidad, un Aruba Green, pro Medio Ambiente, y diripiente a bin apertura di refineria. Tabata tin un situacion financiero hopi dificil, y e tempo ey kier a tapa e buraco den presupuesto, unda cu supuestamente lo habri un refineria, y cu lo trece entrada aden. E ora ey, esey lo por wordo poni den presupuesto como sifuera cu ta placa cu ta bay drenta. Aworaki, tres aña despues, no tabata tin niun apertura. Ya caba a pasa 3 aña y es mas, recientemente, Prome Minister tabata na Merca, unda cu el a duna un presentacion na parlamento di Aruba, unda cu el a splica cu el a haya un baño di awa friu, ora cu el a haya sa, cu nunca tabata e intencion di habri e refineria, pasobra cu Citgo nunca lo (a) pidi licencia na e instancia concerni, e Office of ORES control, pa rehabilita of haci un reapertura di e refineria. Al contrario, a pidi pa ‘unwind’ e, dus, pa no sigui mas cun’e. Esaki ta informacionnan hopi clave, cu ta mustra cu e intencion no ta di e reapertura, y esunnan concerni. Gobierno ta haya su mes den un situacion, unda cu practicamente bo ta rehen di un contract, unda cu mester tene bo mes na cierto proceduranan di ley, unda cu e contract ta valido. Pa loke ta e parti di salud cu ta importante, tres aña pasa tambe el a trece dilanti, cu’n reapertura di e refineria no ta dje tempo aki mas. E tabata tin su tempo, pero awo tin otro desaroyo, otro vision, no solamente pa San Nicolas, pero pa henter Aruba. Realidad ta cu na e momento aki, e no ta bay habri. Corectamente, Prome Minister a trece opcionnan dilanti, pa cuminsa pensa ariba un futuro pa Aruba sin refineria, y cu ta habri otro posibilidadnan pa Aruba, cu tres opcion, unda cu un di nan ta reapertura, cual ta pinta scur. Un di dos ta pa sigui den un reapertura pero no cu Citgo. Y awo tur hende sa cu ta mara na un contract rehen cu Citgo, y e di tres ta pa pensa ariba un futuro sin e refineria. Esey ta loke Sra. Lopez- Tromp ta kere cu mester wak cu wowo habri, pa wak e realidad na Aruba, pa cuminsa den un direccion di con Aruba por ta tambe, pa un Aruba sin refineria.

E postura di Sra. Lopez- Tromp no a cambia. Cada parlamentario tabata tin nan motibo e tempo ey pakico nan a sostene. E tempo ey e rol di cupo di trabou tambe ta hunga un rol, stimula economia cu ta un punto valido. Pero e berdad ta cu e tabata un situacion masha, masha intransparente y dudoso, bou di cual e contracto akinan a wordo cera. Pa Sra. Lopez- Tromp, e no a inspira niun tipo di confiansa.

