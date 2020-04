Marisol Lopez – Tromp: ‘Aunke coronavirus ta un reto ta convenci cu esaki ta un oportunidad pa nos re diseña nos Pais di acuerdo cu e vision di ROP 2019’

Diahuebs durante Conferencia di Prensa di Gobierno, Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Marisol Lopez – Tromp, a trece informacion dilanti di trabounan esencial di FCCA, Serlimar y e departamentonan DIP, DOW y DNM den conexion cu Covid-19.

A base di e anuncio haci recientemente pa Prome Minister sra. Evelyn Wever – Croes di ‘shelter in place’ pa contene mas cu ta posibel cu e virus ta sigui plama, ta recorda cu esaki ta conta pa e departamentonan di Gobierno tambe. Cual ta hopi importante considerando e servicionan cu e departamentonan ta brinda unda cu ta bin den contacto personal cu cliente, Minister Lopez – Tromp a splica.

FCCA

Desde cu a constata Covid-19 riba nos isla, a pidi cooperacion di varios organisacion y doñonan di trabou pa garantisa e siguridad di nan trahadonan y comunidad mas cu ta posibel. Pa loke ta FCCA, desde inicio nan a duna di conoce cu nan (como fundacion) sigur lo tene cuenta cu e situacion aki y lo evalua cada caso di personanan cu haci peticion cerca nan y ta tene na cuenta e cirmustancianan cu a cambia. Manera cu tur hende sa, FCCA tin mas cu 41 aña haciendo e trabou aki pa cual por bisa cu nan semper a tene cuenta cu cada persona su situacion individual, su fortalesa financiero y condicionnan social, ora cu ta trata vivienda.

Serlimar SG

Pa loke ta Serlimar Sui Generis cu no ta un departamento di Gobierno, pero cu ta un organisacion sumamente importante considerando e servicio esencial cu nan ta brinda. Serlimar lo sigui den operacion teniendo na cuenta cu e salud di comunidad ta depende di Serlimar tambe.

Debi na e problematica di cu hende por facilmente contagia cu e virus, a tuma e desicion pa cera Parkietenbos pa publico. Esaki tin di haber cu e decision di ‘shelter in place’. Sinembargo tin cierto trabounan cu lo sigui, cu ta cay bou di e tarea di recogemento di sushi residencial, desperdicio medico, cadaver/ bestia morto, e ‘slip’ di planta di purificacion, desperdicio di galiña y desperdicio manera mata di companianan grandi. Ta importante pa menciona tambe cu e oficinanan di Serlimar na Pos Chikito y na Tanki Flip lo ta habri diariamente di 7AM – 4PM. Manteniendo nan mes ‘social distancing’ pa no tin hopi persona riba otro y mantencion di higiena.

DOW

DOW cu tambe ta un organisacion esencial, tin e plantanan operando na Bubali, Parkietenbos y na Zeewijk di rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), cu lo sigui opera. Ora cu tin calamidad y/of emergencia semper por bay den contacto cu e departamento a traves di info@dow.aw of dowaruba@dow.aw.

Pa loke ta bouwvergunning cu tambe diferente ciudadano tin den proceso, e departamento lo sigui traha riba nan internamente aunke cu ta cera pa publico. Den caso cu DOW mester notifica e ciudadano, nan lo haci esaki a traves di email.

DIP

Pa loke ta e departamento DIP, Minister Lopez – Tromp a informa cu den conexion cu e ‘shelter in place’ manera menciona, DIP lo ta cera pa publico te cu 20 di april. Sinembargo tin cierto trabou cu ta sigui internamente. Pa e lista aki, por acudi riba e pagina di FB di DIP y den medionan di comunicacion pa e comunicado extenso den cual DIP ta indica email y number di telefon di contacto pa casonan cu no por warda te cu despues di e fecha menciona.

Pa finalisa, Minister Lopez – Tromp a subraya e importancia pa evita contagio y ta gradici cada director cu a tuma e pasonan necesario den nan departamentonan, pa percura pa nan trahadadonan ta safe. Manteniendo nan mes na instrucionnan di Gobierno y Minister President. Ademas a subraya cu aunke e coronavirus ta un reto, ta convenci cu esaki ta un oportunidad pa nos re diseña nos Pais di acuerdo cu e vision di ROP 2019.Tambe kier pidi cada ciudadano respeta desicionnan cu Gobierno ta tumando. Ban keda Cas, pa asina nos por yuda “Flatten The Curve”, y mas liher nos regresa na normalidad.

