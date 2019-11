Marisol Lopez-Tromp: A cuminsa trata ley di Defensor di Pueblo y Defensor di Mucha den Parlamento

Durante reunion publico den Parlamento pa loke ta iniciativa di ley pa institui Ombudsman y Kinderombudsman na Aruba, lider di Fraccion di POR, Marisol Lopez-Tromp cu ta un di e parlamentarionan cu a bin cu e iniciativa aki a dirigi su mes na esnan presente den sala.

El a indica cu precisamente riba Dia Internacional di Derecho di Mucha ta inicia e tratamento di e ley aki cu tin hopi di haber cu e tema aki specialmente e Kinderombudsman, cual ta un Defensor pa Mucha.

Inicio di e ley di Ombudsman

Lopez-Tromp a duna un bista riba tur loke a sosode durante e añanan cu a transcuri desde cu a bin cu e iniciativa di ley. Na aña 2016, e iniciativa cu a wordo entrega e tempo ey,y di esnan cu a entrega esaki ta solamente e mes y Mervin Wyatt-Ras ta pertence na e constelacion actual di Parlamento. E ex parlamentarionan cu tambe tabata iniciadornan di e ley aki ta: Desiree de Sousa-Croes, Lorna Jansen- Varlack, Donald Rasmijn, Melvin Tromp, Guilfred Besaril, Xiomara Ruiz-Maduro, Evelina Wever-Croes y Andin Bikker.

Mirando tur esnan cu a inicia cu e ley aki por mira cu for di e tempo ey e ta conta cu un sosten amplio for di e tempo ey caba.

Siguientemente, Marisol a splica cu e ley aki tin mas historia, e ta data for di 2005 caba, a pesar cu e tabata otro iniciativa caminda cu e tempo ey miembronan di Parlamento, Sra. van Poppel, Sr. Bisslik y Sr. Jacobs di Fraccion di MEP a bin cune. Nan a yega asina leu di entrega e iniciativa, pero pa un of otro motibo Raad van Advies no a trate.

Cu esaki ta demostra cu for di e tempo ey ya caba tabata sinti den comunidad e necesidad pa e ley di Defensor di Pueblo.

Despues di esaki, na 2009 despues cu tabatin eleccion, e fraccionnan nobo a tuma e iniciativa di ley over, pero un biaha mas e ley no a continua.

Na aña 2013 Marisol Lopez-Tromp tabata Presidente di Parlamento y e tempo ey a bay na un Encuentro Interparlamentario na Hulanda unda a papia riba derechonan di mucha y a palabra e tempo ey cu lo bin cu un Kinderombudsman. Aruba tabata e unico pais den Reino cu no tabatin Ombudsman ainda, es decir, mester a bin cu tur dos.

Comision Extraordinario di Ombudsman

A base di e palabracion ey den Parlamento a lanta un comision extraordinario di Ombudsman cu a cuminsa reuni for di aña 2013 bin ariba y cada aña tabatin un cantidad di reunion. Te cu na e momentonan aki por conta un total di 21 reunion formal. Fuera di esakinan, e tema a wordo discuti cu e demas islanan ruman, na Hulanda y tambe a reuni cu e Ombudsman di Corsow (2014) cu a duna un bista di con e Defensor di Pueblo ta funciona na Corsow, kico a bay bon, kico a bay menos bon, kico por tuma over, etc pa asina regresa Aruba y sigui traha riba e ley.

Lopez-Tromp a menciona Sr. Dick van de Windt cu tabata traha e tempo ey na Parlamento di Aruba y cu na diferente ocasion a compaña su persona den calidad di Presidente di Parlamento y a percura pa diferente contacto na Hulanda pa haci di e ley aki un realidad pa Aruba. Esaki a conduci na un bishita na Hulanda na e Ombdusman y Kinderombudsman (2013-2014) na momento cu e ley di iniciativa ya caba tabata formando. Durante e reunionnan aki a palabra cu nan lo bin Aruba una bes e ley pasa pa yuda nos pa crea un plataforma caminda e Ombudsmannan cu lo wordo elegi den futuro door di Presidente di Hof, Presidente di Rekenkamer y Presidente di Raad van Advies por forma parti di dje pa por tin un bon contact entre tur e ombudsmannen.

Na november 2015 e ombudsmannen a bin Aruba y a bishita sala di Parlamento unda cu nan a duna e miembronan di e tempo aya un cantidad di conseho y puntonan pa tene cuenta cu nan den e ley.

1 di januari 2015 instituto Ombudsman mester a incia, pero no a logra

Despues di esey, Marisol Lopez-Tromp ta sigui splica, cu e meta pa lanta un plataforma pa consulta, e iniciadornan a sigui traha duro riba e ley y a manda un carta pa Prome Minister Sr. Eman den cual ta bise e importancia di e ley aki, a splike riba tur e trabounan haci y a pidie pa coopera cu nan cu e parti di presupuesto mirando cu e ley aki ta costa placa. A pidie pa presupuesta 1.2 miyon pa Ombudsman pa por introduci e ley entrante 1 di januari 2015. Lamentablemente e tempo ey no a haya un cooperacion financiero completo mirando cu ya caba tabata economisando, pero toch asina a sigui lucha pa e ley pasobra ta kere den e instituto aki y a entrega e ley di iniciativa 5 di juni 2016.

For di e tempo ey hasta a traha programa di concientisacion via Parlamento TV unda a pone programanan dedica na Ombudsman splicando kico e ta pa pueblo compronde. Despues di esaki a tuma tambe un kwartiermaker, Sra. Sahaira Kelly pa e cuminsa prepara e trabounan pa introduccion di e instituto Ombudsman.

En espera di conseho di Raad van Advies

Recientemente tabatin un reunion entre e Ombudsmannen den Reino Hulandes den cual Sra. Kelly a representa Aruba cu e meta pa pronto Aruba conta cu e instituto aki tambe.

Una bes cu e ley caba di cana su caminda lo bin e proceso pa escohe e ombudsman y kinderombudsman cu mester ta personanan capacita y cu na un forma imparcial tin cu bay atende cu e preocupacionnan den nos comunidad y haci investigacionnan unda cu mester den e departamentonan pa percura pa nos pueblo haya un servicio mas husto posibel, cu su peticionnan cana na e miho forma posibel y haya oido di e departamentonan como debe ser.

Na e momentonan aki, Marisol Lopez-Tromp ta indica, ta practicamente cla cu e ley di iniciativa nobo cu e diferente cambionan aden. Ora cu e iniciativa aki cana su caminda Parlamento lo sigui trate. E iniciativa nobo a conoce cambionan y mirando esaki e proposicion ta pa mande pa Raad van Advies y haya un ultimo conseho riba dje y sigui trate den e reunion publico y vota riba dje.

