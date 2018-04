Marisol Lopez (POR): “Integridad mester hunga un rol primordial den gobernacion”

Lider di Fraccion di POR, Marisol Lopez-Tromp den su disertacion di dialuna mainta a pone hopi enfasis riba e parti di integridad. El a bisa cu hopi problema cu a surgi den gobierno anterior tin di haber cu e tema aki. E ta referi aki no solamente na e problema di ex minister di Asuntonan Social, pero tambe na e ex minister di Infrastructura relaciona cu otorgamento di tereno y documentonan cu ta mustra pagonan cu a wordo haci cu ta contra ley. Tambe a ser menciona personanan dudoso trahando cu ex ministernan, igualmente prodecuranan na DIMAS unda cu personanan ta bisa publicamente riba Face Book cu nan mester a paga pa permiso y ta tilda persona cu tabata traha directamente cu e ex minister na Bestuurskantoor y hasta ta papia di fabornan sexual.

Den e mesun cuadro aki Marisol Lopez-Tromp a recorda cu basta aña pasa tabatin curso y training pa empleadonan publico pa loke ta integridad y a puntra Prome Minister si a inicia na e momentonan aki algun proyecto similar.

Un otro tema cu Lopez-Tromp a trata ta geschillen regeling. Por a lesa cu Gabinete Hulandes a anuncia cu a hinca e parti aki den ‘ijskast’. Saliendo for di e punto di bista aki e ta puntra kico ta e opinion di gobierno pa cu esaki? E ta importante mirando cu geschillen regeling ta un topico tambe den reunion di IPKO, e ta riba agenda y den pasado a yega hasta acuerdonan riba dje, pero gobierno no por a ehecuta loke a wordo palabra pa tur e parlamentonan di Reino Hulandes.

E siguiente punto atendi door di lider di Fraccion di POR ta e situacion di e overtoelligheidspool. El a puntra cuanto persona tin aden y con ta pensa di zetnan in.

Relaciona cu esaki a presenta un mocion cu ta bisa: Considerando cu canasta basico ta bay wordo amplia, cu a keda constata violacion den prijs pa loke ta productonan di canasta basico; cu situacion financiero di nos pueblo ta uno precario; cu tin abuzo di prijsnan ta wordo cometi; cu mester logra un control adecuado y eficiente den tur tienda y supermercado y cu tin un overtolligheidspool grandi na e momentonan aki den gobierno. A urgi gobierno pa fortalece e personal di Departamento di Asuntonan Economico pa por eherce e tarea di control di prijs di productonan di canasta basico na e miho forma posibel. Pa evita un aumento den e parti di gastonan di personal, ta urgi gobierno pa mira e posibilidad di haci uzo di e personal cu ta den overtolligheidspool na e momentonan aki pa reforsa dicho departamento.

