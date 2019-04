Mariott Bonaire ta ofrece su huespednan un estancia paradisico

Gerente General di Courtyard Marriott Dive Resort Bonaire, Sr. Nelson Ruiz, a splica di e concepto di e hotel aki, cu ta totalmente diferente den Caribe.

E ta e prome hotel di marca internacional na e isla di Bonaire, unda cu tin opcionnan di alohamento unda cu Mariott ta bin pa eleva e servicio na Bonaire.

E ta un courtyard hopi diferente di uno cu por wordo haya den e ciudadnan principal na mundo. E ta mas un edificio cu a wordo alarga, e no tin lift, cual ta duna e sensacion di ta na cas, di tin bienestar, pero tur cos cu e standardnan di mas halto cu Marriott ta ofrece.

Loke ta haci Marriott diferente di e otro hotelnan na Bonaire ta cu nan ta duan un trato VIP, personalisa. Pa Mariott e ta un compromiso importante, pa ora un persona yega na frontdesk, e wordo atendi, no solamente e momento ey, pero durante su estadia completo. Nan ta wordo transporta den un golfcart pa nan camber, yudanan cu nan maleta, unda cu definitivamente e no ta un standard, unda cu tin bellboy sperando pa yudabo cu e maleta. Desde un welcome drink, servicio na front desk 24 ora pa dia, un station di koffie, di te, etc. E ta ponebo sinti como sifuera bo ta na New York, pero ora cu bo sali for di e propiedad, bo ta riba un isla di paraiso den Caribe. Y esey ta loke nan ta buscando, pa nan huespednan hiba e experiencia aki.

E hecho cu no tin un beach cerca, pero nan ta bon situa, na practicamente 2 minuut di e Airport di Bonaire y practicamente dos minuut di centro di Bonaire.

Bonaire tin un servicio di shuttle, cu ta hiba nan huespednan pa centro y ta trecenan bek na cierto ora. Tambe ta hibanan pa Tiamo Beach, cu ta keda na tres minuut leu for di e hotel. Pa e huesped, nan si ta riba un beach, nan ta den paraiso.

Pa Sr. Ruiz, ta bay ta prome biaha cu e ta bay experiencia Dia di Rincon, cual ta e actividad mas grandi di e isla. Y ta bay tin actividadnan nobo, cual Bonaire Tourism Office, ta preparando pa tur e esunnan cu ta riba Bonaire manera un local, y tambe e bishitantenan.

E bookingnan tambe ta aumentando pa e dianan aki, mas tanto hendenan procedente di Aruba y Corsou. Pa cual ta spera bastante movemento ariba e isla.

Courtyard Marriott lo tin prijsnan special durante e dianan aki, segun Sr. Nelson Ruiz, General Manager di Courtyard Marriott Dive Resort Bonaire.

