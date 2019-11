Marion Malik Agunbero ta Executive Director nobo di PFTSA

Despues di un buskeda extenso, e Board of Directors di PFTSA ta introduci orguyosamente su Executive Director nobo, Mr. Marion Malik Agunbero. Pension Fund Tourism Sector Aruba, PFTSA, ta provee plandi pensioen pa trahadornan den e sector turistico di Aruba, y ta esforsa sumes pa keda e prome y mihor opcion pa tanto comercio y trahadornan den cuadro di ehecucion di nan plan di pensioen. PFTSA ta un fondo creciente y tin mester di un Executive Director cu e mihor qualificacionan pa forma y sigui influencia crecemento di e fondo. Especialmente ora ta mira e cantidad di miembro, e diferente producto y servicionan cu ta ofrece y sigur ora di maneha esakinan den cuadro di e exigencianan regulatorio cu ta sigui aumenta. PFTSA a sondea pa un director cu por ta responsabel pa e maneho diario di e fondo den cooperacion cercano cu e Board, pa sigura gobernacion sano y operacion profesional mientras ta stimula crecemento pa crea mas balor den largo plaso. Mr. Marion Malik Agunbero ta un miembro di Aruba su “Raad van Advies” y tambe un Assistant Managing Director of Retail Products na Caribbean Mercantile Bank N.V., cual posicion e lo ta lagando despues di a wordo recluta pa e posicion di Executive Director di PFTSA cuminsando dia 1 di November, 2019. Mr. Agunbero, cu mas di 30 aña di experiencia den maneho ehecutivo ta trece cune un gran cantidad di conocemento y qualificacion. Despues di a completa su Bachelor den Business Administration y Public Administration na Universidad di Antiyas, y su Master den Public Administration cu specialisacion den Financial Management na Erasmus Universiteit na Rotterdam, ela wordo contrata pa Gobierno di Aruba y a sirbi den varios funcion den Directiva Financiero. Subsecuentemente ela join Banco Central di Aruba den e departamento di Supervision na 1993 y a wordo promovi pa Head Insurance Section na 1996. Despues di ta segundo na e Director di e Directiva Financiero di pais Aruba den funcion di Director Interino ela bolba Banco Central di Aruba na 2003 y a cumplu cu e rol di Deputy Manager of the Supervision Department y sigientemente a wordo nombra Manager di e mesun departamento na 2008. A aña sigiente ela uni cu Caribbean Mercantile Bank como un Senior Compliance Manager y ta certifica como “Certified Anti-Money Laundering Specialist”. A sigui esaki cu su promocion pa Assistant Managing Director Retail Products. Como miembro di Aruba su Raad van Advies e ta contribui activamente cu su expertisio pa beneficio di pais Aruba. Den tur e añanan, Mr. Agunbero a sigui cursonan y workshops y seminars na Aruba y afor, incansablemente, ela participa na incontabel cantidad di proyecto, associacionan y conferencianan incluyendo hopi instancianan caritativo, y miembrecia di boardnan importante. E ta casa pa 32 aña y ta tata orguyoso di dos yiu. PFTSA ta orguyoso di por a reculta un cantidato cu un historia estelar den comercio, economia, finansas y municipal pa pa encabesa e fondo y hibele dilante pa futuro.

