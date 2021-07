Mario Jansen na prome luga den competencia di dam

Ayera nochi a tuma luga e di tres rond di campeonato di dam unda diferente hungado a enfrenta otro.

Elogio (Looi) a gana di Ricky Nisbet. Door di un fout den e programacion di e oloshi, ningun di dos hungado tawata hayando e 30 seconde extra. Looi a haya su mes den pura pa haci algun zet masha lihe. Ricky cu si tawata tin tempo, a sigui e ehemple di Looi door di hunga lihe, pero a comete eror y a perde e partida.

Ricardo a perde di Annelaine. Annelaine tambe tawata den tijdnood, pero su oloshi si ta funciona bon, y tawata haya su 30 secondenan extra despues di cada hugada.

E partido entre Rolin Croes y Eugenio Filiciana a wordo posponi, door cu Eugenio no tawata por e anochi ey.

Mario Jansen a gana di e hoben Obi Tromp, Octavio Croes a gana di Dennis Kelly, Hector Gonzalez a gana di Chester Berkel y Delber Alexander a gana di Daniel Diaz.

Despues di 3 rond, un persona so tin 6 punto cu 3 wega hunga. Na di dos luga ta haya e nestor di torneo Delbert Alexander cu 5 punto for di 3 partido. Despues ta sigui e unico hungador femenino Annelaine Jacobs cu 4 punto for di 2 partido. Tin mas hungado cu 4 punto, pero for di 3 wega hunga.

Otro siman dia 7 di Juli lo topa otro:

Ricky Nisbet – Daniel Diaz, Chester Berkel – Delbert Alexander, Dennis Kelly – Hector Winterdal, Obi Tromp – Octavio Croes, Eugenio Filiciana – Mario Jansen, Annelaine Jacobs – Rolin Croes y Elogio Croes – Ricardo Wever.

E weganan ta start pa 7:00pm en punto. Exito na tur e hungadornan.

