Diadomingo marduga asistencia di Polis tabata rekeri na Paseo Herencia debi cu tin un grupo grandi di marinier burachi y full for di man cu no por a controla nan mes a causa destruccion na negoshi baha bandera y mucho mas.



Polisnan a yega di biaha y rondona e grupo aki, te hasta un hefe cu tabata compaña e grupo aki no tabata por a controla su mes mal bebi y tabata saca algun meter leu. Un grupo grandi mes di marinier a perde gevoel.

A manda yama Marechaussee cu a presenta y a pidi detencion di biaha di esnan culpable, y e grupo a keda gestraaf manda kazerne di biaha. Asina cu truck grandi, van y pickup nan a bay bek kazerne.

