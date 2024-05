Zr.Ms. Groningen riba e dianan 24 y 28 di april ultimo a intercepta 2 transporte di droga den Region Caribe.



Ambos Go-fast a keda descubrí pa un avion di patruya Mericano, despues di cua Zr.Ms. Groningen a drenta den accion. Zr.Ms. Groningen a pone curso pa bay na e go-fastnan y despues a lansa su botonan di intercepcion rapido cu tabatin abordo Scuadron di Flota di Marina (Fleet Marine Squadron) y Destacamento di Aplicacion di Ley (LEDET) di Wardacosta Mericano.Durante e prome accion. e sospechosonan no a entrega nan mes facilmente. Esey a sosode despues cu a los tiro di advertencia. Durante e di dos accion esey no tabata necesario. E cuater sospechosonan y e total di 1072 kilo di cocaina a keda entrega na Wardacosta Mericano. Mientrastanto e droga a keda destrui y e sospechosonan lo keda persiguí na Merca.Zr.Ms Groningen for di april 2024 ta activo atrobe den Region Caribe. E Barco di Marina Hulandes entre otro ta keda desplega pa operacion anti-droga den cooperacion diversifica cu Wardacosta di Merca y Wardacosta Region Caribe Hulandes.