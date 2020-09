Marihuana y machete haya den auto durante control di trafico na rotonde Balashi

Diahuebs pasa di 11’or anochi polis motorisa tabata tin nan control di trafico riba Ser’i Teishi pa rotonde Balashi a para un nissan cube debi cu esaki a surpasa riba 100 kmh. Durante cu e oficial ta atende cu e chauffeur holo di marihuana a dal e oficialnan y a bay over na un control, y a topa cu marihuana den tas di un hende homber sinta den auto banda di su señora y jiu chikito. Tabata sakito di algun marihuana, polis a papia cu e homber splike riba e situacion cu nan a topa cune y el a admiti di ta use como propio uso debi na na circumstancianan di bida. A listra den e auto como procedura y a topa cu un machete y a tuma esaki tambe den beslag hunto cu e sakitonan di marihuana. Polis a tuma dato for e homber y spike e situacion y pasa esaki over pa e departamento concerni.

