Marihuana haya ariba grupo di mucha jong

Diasabra 23 di Juli pa 1 or y 20 di marduga, yamada ta drenta na Central di Polis cu tin un grupo di mucha homber tras di un señora su cas y cu un di nan tin un arma di candela den su man. Central di polis di biaha ta manda un patruya pa Avenida Alo Tromp pa investiga e situacion. Na e sitio polisnan a ripara cu a adres di e persona cu a yama ta situa den e gang, riba e caminda di santo entre Avenida Alo Tromp y Ranchostraat. Riba e tereno habri ey tin un serie di appartment. E appartment ta cera cu zink cu un porta cu ta duna acceso na e propiedad. E adres ta conoci, caminda cu un homber a yega di wordo tira mata eynan ya cu e ta conoci pa ta deal den droga. Ora cu patruya a yega eynan, un grupo di mucha homber a core bay den direccion di e appartmentnan. Pero nan no a logra huy. Tabata tin en total 7 mucha homber. Tur a wordo listra, pero no tabata tin nada relevante ariba nan. Si nan a haya sakitonan cu sustancia parecido nan marihuana. Den e tas di un di e mucha hombernan aki, polis a bin haya un grinder. Pero no a haya niun arma. Polisnan a bay haci un control ariba e tereno. Riba e appartment nan a bin haya un pistol preto di plastic y tambe un cadena di oro. Esakinan a wordo tuma den beslag. Central di Polis a wordo poni na altura.