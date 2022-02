Horacio Oduber Hospital ta anuncia nan prome empleado di luna pa aña 2022 esta colega Marian Kelkboom. Durante un supuesto meeting Hunta di Directiva y otro coleganan a drenta como sorpresa y a duna e grato noticia na tur cu tabata presente cu a scoge Marian cual tur hende a reacciona masha sorprendi y mes a duna di conoce di no a spera esaki. Marian su funcion ta functioneel beheerder na departamento di informatisering. Su departamento a nomina Marian como empleado di luna pasobra su coleganan hopi biaha ta acerc’e cu pregunta y e semper tin contesta. Si e no tin mesora, e ta busca pa haya sa e contesta solicita. Ademas, Marian ta un team player y tur ora ta bay e ‘extra mile’. Algo otro cu ta pone Marian resalta, ta cu e ta busca solucion y hospital ta contento cu su aporte den diferente proyecto. Marian ta conta cu su dia di trabou ta consisti di no solamente contesta telefon cu pregunta di coleganan tocante diferente sistema di informacionentre otro e uzo di e Electronisch Dossier (ED) di pashent pero ta bay piso tambe y yuda e usuarionan con pa haci uzo di e sistema mas eficiente posibel. Nan ta pasa door di ful e trayectorio cu un pashent ta cana, pero den forma digital.

Tambe si tin documentonan cu ta riba papel ainda, ta yuda digitalisa nan y asisti hospital pa e cuido di pashent por bay mas eficiente. E ta hopi agradecido pa su nominacion y ta duna danki na tur su coleganan p’e tremendo sorpresa aki. Robbert van der Sloot, manager informatisering, ta conta cu Marian ta traha bon den team, cu su team mes of cu otro team di hospital, por ehempel piso di cuido. Marian tin hopi conocemento di sistema y semper ta cla pa yuda. Tambe e tin un tremendo etica di trabou. Pa Robbert, Marian ta un persona cu tin un curason blauw, pues e color di hospital. E ta stima hospital y ta traha hopi duro pa nos HOH. Banda di brinda cuido na pashentnan, Hospital ta consciente cu e tin un ekipo di riba mil empleado cu tur dia ta yega trabou cu e mesun meta, pa brinda cuido y salba bida. Y pa logra esaki ta rekeri e ekipo medico, e ekipo di cuido y e ekipo di sosten cu ta haci trabou di e dunadonan di cuido mas facil, mas eficiente y mas profesional. Horacio Oduber Hospital ta masha orguyoso di su empleadonan y ta un di e poco dunadonan di trabou cu tur luna ta anuncia un empleado di luna y ta haci esaki pa hopi aña caba, pa mantene su empleadonan contento, uni, motiva y cu un gana enorme pa sigui nan pasion den nan trabou na Hospital.

Masha pabien Marian pa e bunita reconocimento aki y sigui cu e bon trabou!

