Desde 1 di februari 2023, Maria College Mavo a cuminsa cu e transicion pa ricibi pagonan na scol via Pay.aw cu e meta pa Maria College Mavo bira completamente cashless. Studiantenan por scan y paga cu Pay.aw na e kantine di e scol y pa cumpra schrift, geodriehoek y otro material necesario pa les na administratie of cerca docentenan. Cu e sistema di Pay.aw, Maria College Mavo su administracion di benta ta mas organisa y eficiente.

Directorado y docentenan di Maria College Mavo ta contento cu e decision pa bay over pa Pay.aw como metodo di pago. Awo tin mas seguridad cu placa y e studiantenan ta siña maneha nan placa via e aplicacion riba nan telefon y asina tambe ta desaroya habilidadnan di siglo 21 manera digital literacy. Mayornan tambe tin mas control via e sistema di Pay.aw di con e placa cu nan ta manda pa nan yiu ta wordo gasta.

E team di Pay.aw tabata presente durante varios ocasion, entre otro, rapport uitreiking y ouderavond pa asisti studiante y mayornan cu informacion di con pa download, registra, bank-link y bank-in cu Pay.aw. Recientemente e team di Pay.aw tabata presente un biaha mas na e prome ouderavond pa e aña escolar 2023-2024 p’asina aki duna informacion di con pa haci uzo di Pay.aw y tur e beneficionan cu esaki ta ofrece. Pay.aw ta disponibel pa tur banco y number local. Download e app y bishita www.pay.aw/faq pa mas informacion.