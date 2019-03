Maria College Mavo a podera celular di studiante

Un mayor diabierna mainta a presenta na Maria College pa bay atende un asunto unda docente di e scol a kita celular di su yiu dia prome y kier a bay busca esaki. E mayor como esun cu a paga pa e celular kier haya e celular bek pasobra no ta e docente ni e cabesante di e scol a paga pa esaki. E mayor disgusta pasobra ora el a bay pa reclama esaki e cabesante no kier a dune e celular, e mayor a sinti cu e cabesante di e scol kier podera di cos di hende cu e no a cumpra pe, estilo cu ta autoridad e ta. Esei a haci cu el a yama polis pa intermedia.

E mayor lo a firma un supuesto acuerdo cu e scol pa un siman e scol lo podera/tuma den beslag e celular di e studiante. E mama no a gusta mucho e situacion aki, y lo bay SKOA pa atende cu e asunto aki pasobra un docente no por bira doño riba propiedad di hende. Algo cu sigur cu no a cay den bon tera cerca hopi otro studiante cu tambe a comenta negativo riba e situacion con docente di e scol kier tuma cos cu no ta di nan den beslag.

