Pa di tantisimo biaha Polisnan ta hayanan mes ta atende cu e mucha muhe yama Maria cu ta cana sin paña riba caminda y te hasta graba su mes ta haci actonan inmoral y keda publica riba Facebook. Diamars atardi el a pidi asistencia di polis na su cas na Seroe Patrishi e cabes a flip segun Maria un otro dama tin su yiu chikito secuestra, el a mustra polisnan e paspoort y datonan cu e tin. Maske Polis conoce su situacion a tuma dato di dje. Maria a graba video y lastra cu Polis no ta yude cu nada y mester bay recherche y nan no ta haci nada pe.
Despues di rato Polis ta keda dirigi lihe pa WVB Seroe Patrishi pa un mucha muhe suni riba caminda cu Schovel den man. Na yegada di patruya ta e conocido Maria, e mucha muhe cu e cabes ta flip y e ta kita paña cana manera Eva tur caminda. El a te hasta destrui glas di e auto di Polis. A detene y bay warda cune. Pa cuanto rato e ta keda deteni saca bo some con e ley ta.