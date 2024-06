Willemstad Curacao: Djabièrne 31 di mei 2024 alrededor di 23.43’or, Sentral di Polis a risibí yamada

ku na un adrès Reigerweg bisiñanan a tende un dama ta grita pa yudansa.

Mesora a dirigí un unidat polisial na e sitio.

Na su yegada, el a bin topa personal di ambulans tratando un víktima

maskulino ku a risibí tiru for di un arma di kandela.

Kontinuando ku e investigashon a bin sali na kla ku e hòmber aki tabata sinta

ku su pareha den balkon patras di nan kas na momentu ku nan a tende un

zonido.

E hòmber a lanta bai wak ta kiko i djis un ratu despues e dama a tende un tiru.

Mesora despues el a wòrdu sorpendé pa tres hòmber den kas di kua unu di

nan ku kara tapá i ku hanskun bistí, a bini riba dje.

Bou di menasa ku arma di kandela e hòmber aki a obligá e dama habitante pa

entrega sèn i yabi di outo.

Despues di a buska rònt den e kas, e hòmbernan aki a bandoná e kas ku e outo

di e viktima. un outo di famia di marka Chevorlet modèl Beat koló oraño

numerá B/36-0.

Personal di ambulans a trata na reanimá e víktima, pero sin e resultado deseá.

Na e kas mes algun ratu despues, dòkter di polis a konstatá morto di e hòmber

Antonius Johannes Maria Hendrika Brood nase na Hulanda di 49 aña di edat.

Polis ta konsiderá e kaso aki unu hopi serio i brutal. E último kaso di e índole

aki a tuma lugá for di luna di mei 2019 i no ta pèrmití ni tolerá e situashonnan

aki den nos komunidat kontra ningun siudadano.

Si tin kualke persona ku tin informashon di e kaso, tuma kontakto ku polis na

917 of e liña anonimo 108.

Investigashon den e kaso aki ta kontinuá.