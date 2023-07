Un biaha mas ta remarcabel con sr. Mike Eman tin e curashi pa sali den prensa pa papia malo di nos Turismo. Mientras cu tur indicador, rapport di ATA, IMF, CAFT y aeropuerto ta indica un crecemento turistico fenomenal, Mike Eman ta papia cu KLM ta un indicador cu cos ta bayendo malo. Ademas el a papia hopi di rapportnan cu semper ta necesario pa establece realidad di un pais su economia. Kiermen e rapportnan di ATA, IMF, CAFT, cu ta indica Aruba ta bayendo den hopi bon direccion y cu e recuperacion y maneho di nos economia ta un di e mihornan den mundo, despues di e pandemia, no ta suficiente pa Mike Eman. Cu Economisch Bureau Amsterdam (EBA) ta declara nos number 1 pa nos clima di inversion den henter Caribe tampoco ta bon pe. E informacion di e rapportnan aki Mike Eman ta ignora y hasta bagatelisa pa trata na pinta un scenario falso di nos turismo ya cu Aruba su turismo ta conociendo crecimiento nunca antes bisto. Recordnan nobo ta wordo estableci constantemente. E REVPAR di hotelnan a yega recordnan nobo. Vuelonan di aerolineanan a subi drasticamente y tin paisnan nobo cu ta interesa pa bin nos dushi Aruba. Laga nos wak y analisa e siguiente logronan di Minister di Turismo Dangui Oduber pa asina nos por silencia sr.Eman su “boca mentiroso comun.”

Hechonan estableci pa diferente rapportnan;

Di januari te cu juni tur luna Aruba tabata tin un recuperacion di mas di 101% den comparacion cu aña 2019 cu tabata un aña record.

High Season 2023 tabata tin e crecemento di mas halto den historia di pais Aruba!

REVPAR na mei tabata $217.45 cu ta un aumento di 6% compara cu Mei 2019.

REVPAR di e prome 4 lunanan tabata $324.48 mientras esaki tabata $295.72 na 2019!

Den prome 4 lunanan Aruba a ricibi 415.648 turista stayover. Un crecemento di 7.2% compara cu 2019.

Turismo di Barco Crucero a crece te cu 425.620 turista, un aumento di 15.4% compara cu 2019.

Turismo a crece na 2023; Jan. cu 105%, feb.cu 105%, maart cu 102% y april 116% compara cu 2019.

Ta berdad cu nos mercado di Europa a cay cu 9.8% (esaki ta representa 3222 turista) den comparacion cu mei 2022. Mester tene na cuenta cu e mercado di Europa ta solamente +-8% di henter e mercado turistico di Aruba. Ta importante pa menciona cu TUI tambe a aumenta su vuelonan pa Aruba.

Di otro banda nos tin e mercado di Canada cu a crece 108.1% cual ta traduci su mes na un crecemento di 15846 turista!

WestJet lo redobla su vuelonan pa Aruba.

JetBlue a restart nan buelonan desde Newark, Air Canada ta cuminsa cu 3 buelo nobo for di Toronto, American Airlines aumenta vuelonan di Charlotte te cu 13 pa siman y tambe di Philadelphia di 1 pa siman pa 8 buelo pa siman compara cu 2019, Delta Airlines tur a aumenta nan vuelonan pa Aruba recientemente.

Spirit Airlines a bay di un buelo pa siman, pa buelonan diario!

British Airways tambe a cuminsa cu su vuelonan di London pa Aruba.

Trip Advisor a nombra nos #2 den henter Caribe segun “Travelers Choice Best of the Best.”

Aerolinea LATAM Peru lo cuminsa bula pa Aruba na December 2023.

Cu tanto progreso den Turismo segun data, di unda e argumento fofo y sin base di Mike Eman a bin? Di unda el a saca e informacion cu turismo ta na peliger mientras tur rapport y estadistica ta publica net lo contrario? E ta un mentira comun di Mike Eman y AVP! Esaki ta e bon comun cu Eman ta predica? Como ciudadano consciente y critico, mi ta invita bo persona pa lesa e rapportnan local y internacional, sigui noticia tanto di minister Dangui Oduber como tambe di nos oficina di turismo Aruba Tourism Authority pa informacion funda cu cifra y confiabel. Mientras politiconan berde di “corupcion comun” ta tratando na gaña pueblo y claramente no tin Aruba na pecho, mi lo sigui sali na vanguardia di e berdad pa pueblo por semper ricibi informacion confiabel y transparente.

