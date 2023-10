For di algun tempo caba Parlamentario Berlis ta trahando riba algun iniciativa di ley cu lo impacta Aruba positivamente den diferente area. Un di nan ta un ley di donante di organo cu lo por haci posibel cu transplante di organo por tuma lugar na Aruba mes. Internacionalmente tin leynan unda cu donantenan tin e derecho di duna un organo of mas pa yuda un familiar of otro ciudadano cu mester di un transplante. Na Aruba pa via di nos tamaño y infrastructura tin poco posibilidad pa haci esaki na gran escala. Sinembargo, for di algun un tempo caba Parlamentario Berlis a cuminsa cana e trayecto pa gana informacion riba e tema mientras ta reuniendo cu expertonan di AZV, HOH, huristanan di e ministerio di salud y minister di Salud y Turismo sr. Dangui Oduber.

A lansa 48 pregunta pa HOH, AZV y IMSAN

E ley di AZV ta exclui cobertura di tur tipo di transplante di organo cu excepcion di transplante di cornea (lens di wowo), riñon y di beenmerg cu si ta wordo cubri. Pa por yega na remarke tin criterianan cu mester cumpli cu ne y si dado caso un persona ta bin na remarke e lo wordo manda den exterior pa asina ricibi e transplante necesario. Mirando cu ley di AZV ta cubri tres tipo di transplante di organo, a opta pa e ley di iniciativa ta pa por bira donante di organo di e mesun tres organonan aki. Parlamentario Berlis a manda 48 pregunta pa stakeholders, pa asina sa den ki direccion por bay y kico por wordo logra. Tin hopi aspecto cu mester tene cuenta cu ne y ta pesey ricibi informacion di e expertonan y e huristanan cu tin amplio conocemento riba e tereno ta crucial.

Lo haci un investigacion riba e gastonan y posibilidadnan

A dicidi den e ultimo reunion cu lo bay sondea e posibilidad pa haci un investigacion kico tur lo mester, cuanto e ta bay costa y kico ta realisabel mirando e infrastructura cu nos tin. Esaki lo duna nos tur un bon indicacion con nos por concipia e ley, su efectividad y cuanto e ta bay costa pais Aruba.

Transplante di riñon

Tin basta pashent di dialisis y nan bida sigur no ta uno facil. Dependiendo nan situacion nan mester dialisa por lo menos 2-3 biaha pa siman. Esaki ta resulta den hopi incomodidad pe pashent cu mester ser transporta tambe cada rato pa ricibi su tratamento. Segun estadisticanan tin mas di 200 pashent cu ta dialisa y tin un lista di pashent cu ta pre-dialisis caba. Esaki ta un indicacion cu e cantidad di pashent di dialisis posiblemente lo bay subi den e añanan venidero. Segun informacion ricibi di stakeholders, ta un hecho cu si e pashent por ricibi un riñon aki na Aruba mes, por ehempel di un persona di su mesun famia, esaki lo cambia su calidad di bida enormemente.

Transplante di cornea y beenmerg

Pa loke ta trata e transplante di beenmerg y cornea ainda mester obtene mas informacion pa wak cua ta tur e posibilidadnan. Aruba no solamente ta progresando riba tereno di innovacion, digitalisacion pero tambe sigur den e area di salud. Y apesar cu Aruba ta pasando momentonan dificil nos mester ta creativo pa wak kico tur nos por logra cu locual nos tin.

Como legislador Parlamentario Berlis ta sondiando pa amplia servicionan di salud na nos pueblo.”E salud di nos pueblo ta un prioridad y si un ley di iniciativa pa transplante di organo por brinda un miho calidad di bida na nos ciudadanonan, sigur e ta digno di ser explora. Den e temponan nos dilanti mi lo sigui duna update riba e desaroyo di e iniciativa di ley aki”, Parlamentario Berlis ta finalisa.

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, por tuma contact cu Parlamentario Berlis na tel: 528-4639 of na: [email protected] / Bo Parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!