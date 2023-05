Como Parlamentario y representante di pueblo, e ta hopi importante cu semper nos ta comunica y para tras di e berdad y e hechonan. Pakico? Pasobra nos interes mester ta cu semper e pueblo mester ta bon informa riba hechonan y no riba asumcionnan. Lamentablemente sr. Mike Eman ta dedicando tur esfuerso posibel pa pinta BBO na frontera den algo cu e no ta. Naturalmente Mike Eman su strategia ta pa pueblo desvia nan atencion pa loke realmente ta pasando bao di su liderasgo: “AVP como partido a perde tur credibilidad, ta desintegrando pa via di celebracion di corupcion, mentira, y falta di compromiso cu integridad.” Ademas ora cu e partido a scoge pa ataca nan mesun miembro di partido Gerlien Croes, causando dolor, humiyacion y difamacion di un hende muher cu a representanan diariamente den Parlamento, esaki sigur ta un indicacion cu derechonan di hende muher y un opinion diferente no ni tin espacio, ni respet ni consideracion bao liderasgo di Mike Eman.

Mike Eman bruhando BBO na frontera cu invoerrechten

Lamentablemente Mike Eman ta hungando un biaha mas cu e mente di pueblo. Door di keda ripiti cu aworaki invoerrechten di fruta, berdura, y otro productonan cu ta awor na 0% lo mester paga 7% na BBO na frontera sr.Eman ta gaña hende pa kere cu tur producto mester subi. Ban desarma e mentira di Mike Eman cu e realidad di BBO na frontera: Invoerrechten di e productonan di fruta, berdura, galiña etc. no lo cambia y lo keda 0%. Fruta y berdura no conoce invoerrechten, sinembargo e consumidor ta paga BBO di 7% normalmente ora di cumpra e productonan aki na un supermercado. Pa hopi aña caba e BBO ta inclui den e prijs pero no ta visibel riba e recibo di e cliente. Nada a cambia. Awor BBO lo wordo paga delanta enbes di despues di e benta.

Ken ainda por y kier confia Mike Eman?

Gerlien Croes a expresa algun siman pasa cu e ta esun cu ta funciona como Lider di Fraccion AVP den Parlamento y cu a falt’e respet enormemente mirando cu durante di un partij bijeenkomst, Gerlien a sali di e reunion desiluciona, decepciona y difama. AVP ta bisa cu AVP ta su cas, pero si ta den su cas mes e ta wordo trata asina, pa via di diferencia di opinion, anto kico ta pafo di su cas e ora. Gerlien a menciona cu for di algun siman caba tabata tin diferente acontecimento cu a tuma lugar cu cual e no ta di acuerdo y ta kere cu e politica cu e partido ta hibando mester cambia urgentemente. Gerlien a mustra bon cla cu e no ta di acuerdo cu e rumbo di e partido, principionan di e partido y e tipo di politica di e partido. Tur esaki ta e refleho di e ausencia di liderasgo desnutri di Mike Eman.

Ryçond Santos do Nascimento tambe a lucha fuertemente contra e decadencia, cultura di cobardia cu el a menciona di AVP. E tendencia di kier celebra corupcion, mientras e sentencia di hues cu a condena Benny Sevinger na 1 aña di prison pa soborno pasivo como minister y verduistering. Enbes di tuma honor na su mes, AVP bao iniciativa di Mike Eman a sali celebra e condena aki, pa despues Benny subi KLM bay di vakantie na Hulanda mientras tin reunion publico di Pobresa cu nan mes a pidi pe. Ki credibilidad Mike Eman tin ainda? Ki sentido e “bon comun” tin ainda? Ki balor Mike Eman su palabranan tin ainda? Ni Ryçond, Ni Muzannin, ni Gerlien y hopi ex-simpatisante di AVP ta acepta su falta di liderasgo, su celebracion di corupcion y su manipulacion mas! AVP, un berguensa comun!

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!