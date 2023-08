Den e ultimo dianan aki mi por a constata cu tin masha hopi accion di parti pueblo pa compara prijsnan den supermercadonan. Diferente hende a tuma un producto y compare na diferente supermarket y asina alerta pueblo riba e diferencia di prijs cu tin biaha ta basta grandi. E accion aki ta di aplaudi, ya cu pueblo ta esun cu ta dicidi si ta haci un negoshi exitoso, door di cumpra sercanan si of no. Door di comparti informacion critico y expone e negoshinan cu tin prijs halto, por conscientisa henter pueblo unda pa cumpra y unda no. Akinan ta sigui algun herment mas cu pueblo por uza.

Uza e APP di Departamento di Asuntonan Economico (DEACI).

Riba App Store y Google Play of Play Store pueblo por download e app di DEACI cu yama; “Control di Prijs.” Ora bo habri e App aki ta duna bo 20 categoria di producto. Ora bo click riba cada categoria e ta duna bo:

Tur e marcanan di e producto selecciona.

E peso di cada producto. (Contendio)

E prijs maximo cu gobierno a determina pa cada producto.

Uza e opcion “Macuto di Compras.”

E macuto di compras ta un herment hopi efectivo pa nos pueblo determina unda nan por haci nan compras na e lugar mas economico. Den e mesun App aki di DEACI, click riba e garoshi di compras, y asina bo tin acceso na e “Macuto di Compras”. DEACI a traha un lista den cual abo como consumidor por wak comparacion di prijsnan entre diferente supermercadonan cu ta keda den diferente districto di nos isla. E lista aki ta duna bo lo siguiente:

Na man robes di e lista bo por wak e productonan. Nan no necesariamente ta den canasta basico.

Na e siguiente columna bo por wak e contenido/peso di e producto.

Despues pueblo por wak e diferente supermercadonan na diferente districto di cual ta comparando prijs.

Adicionalmente, por wak e prijs cu cada supermercado ta bende e producto. Ta “subraya/highlight” e sumanan di e articulonan cu ta wordo bendi mas barata y por wak tambe ta cual supermarket e ta.

Por ripara cu mayoria di biaha ta e mesun paar di supermarketnan aki ta bende su productonan mas barata ke otronan.

Despues di a analisa e lista di comparacion di e “Macuto di Compras” e consumidor por deduci cu exactitud cual te supermercadonan mas caro y unda nan mester bay shop pa haya mas pa nan placa!

Bishita e Facebook di Departamento di Asuntonan Economico (DEACI)

Finalmente bo por bishita e facebook page di DEACI pa wak e lista di comparacion di prijs aki regularmente. Ta usa esaki pa compara diferente supermarket continuamente den nan prijs pa pueblo por scohe e supermarket mas economico.

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!