Na 2020 Pandemia di Covid-19 a asota henter mundo incluyendo Aruba. Gobierno anterior mester a cera nos fronteranan y nos turismo y entrada a cay totalmente. Negoshinan a cera porta y famianan a keda sin trabao. Pesey Gabinete Wever-Croes a actua y pidi fiansa di Hulanda p’e suma di 955 miyon florin, pa rescata famianan y negoshinan. Ademas, Hulanda a exigi y a pone presion enorme pa gobierno anterior firma un Rijkswet (Raft), cu tabata yen di norma negativo pa desaroyo di Aruba, cual ex-premier a firma aunke e no tabata di acuerdo. Loke ta lamentabel ta cu oposicion di AVP, Futuro y otro partidonan chikito tabata usa e situacion critico aki pa lansa slogan cu MEP ta “entreguista” y a “bende” Aruba su autonomia, pero mi lo bin bek riba esaki.

Situacion Financiero y economico a cuminsa cambia na 2023

Situacion di nos turismo a cuminsa cambia na 2023 y tur luna turismo tabata kibra recordnan di turismo estableci na 2019. P’e motibo ey nos cu tabata den Parlamento e tempo ey a opone na e Raft y a bisa Hulanda cu si ta bay obliga nos cu un Rijkswet esaki mester tin nos exigencianan den dj’e. Fraccion 11 di MEP tabata categoricamente contra Raft.

Rijkswet/Raft a wordo bari for di mesa.

Na 2024 a logra yega na un acuerdo entre Hulanda y Gab.Wever-Croes cu Raft lo wordo bari for di mesa y cu e firma di ex-premier Evelyn Wever-Croes lo keda invalido hunto cu e scrapmento di e Raft. Mientras tanto gabinete Wever-Croes a negocia un rijkswet nobo cu nos fraccion y gobierno su exigencianan den dj’e, cu ta inclui un “salida” permanente for di e rijkswet nobo ora Aruba demostra di ta cumpli cu 3 aña sigui cu e norma y exigencianan di Caft.

Gobierno nobo mester a termina e contenido di Rijkswet nobo.

Hulanda y Aruba a yega na un acuerdo pa traha riba e contenido di un Rijkswet nobo cual lo mester keda cla pa Mei 1 2025 pa asina Aruba por haya e interes faborabel di 3.4% riba e debe di Covid. Na Februari 2025 oficialmente e Rijkswet bieuw/Raft a wordo elimina dor di Rijksministerraad (Hulanda) y a pasa pa historia y e responsabilidad di termina e proceso di e contenido di e Rijkswet nobo a cay riba e gobierno nobo. Lamentablemente gobierno nobo a ignora e necesidad di forma rapidamente pa por trata e contenido di e rijkswet nobo y asina a haci cu Hulanda a subi e interes di e debe di Covid te na 6.9% enbes di bahe na 3.4%. E diferencia den porcentahe ta costa pueblo un extra 1.4 miyon florin pa luna!

Ironia di Bida: Mike Eman y Gerlien Croes mester firma e Rijkswet nobo.

Bida sa dal buelta grandi den bida, y specialmente pa esnan cu antes tabata den oposicion y cu a yama MEP pa “entreguista” y “bende patria”, awor a haya nan den e situacion cu ta nan mes mester firma e Rijkswet nobo. AVP y Gerlien Croes cu antes tabata grita “entreguista” awor a bira e “entreguista”! Pesey, e gobierno nobo ta keto riba e tema pasobra e ta haci nan incomodo y dolor cu nan lo pasa pa historia di a entrega nos pais den poder di Hulanda.

