Pa simannan largo a protesta, manda carta pa Hulanda y gobierno pa argumenta cu presupuesto 2023 tabata uno ficticio. E ponencia agresivo, desespera y den panico di parti di coalicion di oposicion encabesa pa Mike Eman, a purba sembra tur sorto di argumentonan ficticio y sin base pa laga pueblo kere cu gobierno tabata hacienda algo ilegal cu presupuesto 2023. E “manipulacion comun” aki a tuma diferente forma y a usa prensa paga di oposicion pa trata na duna forsa pa nan retorica. Ruedanan di prensa, entrevistanan na prensa paga, cartanan di desesperacion pa Hulanda y e culminacion tabata e gritamento den Parlamento prome cu oposicion a bandona sala bao di nan lider maximo Mike Eman.

Argumentonan y strategia di “comedia comun” usa pa coalicion di AVP

Algun dia despues cu coalicion di AVP a insisti pa keda ausente na e tratamento di presupuesto 2023, pa asina trata na convence pueblo cu loke gobierno ta haciendo ta ilegal, ata CAFT a sali duna nan un golpi di bida y a pone nan cara na berguensa. Esaki a sucede despues cu nan a yena y dorna nan carta cu yen supuesto exigencia cu CAFT mester duna su consehonan awor cu a cambia BTW pa BBO. Ata CAFT a sali bisa den prensa local cu NO MESTER di duna niun conseho prome. CAFT a bisa tambe cu nan ta duna gobierno rason! Prome cu esey ya caba Dienst Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ), cu ta encarga pa revisa y controla leynan prome cu nan cuminsa cana nan proceso, a duna un conseho cla riba e postura di e “comedia comun” di coalicion di AVP. Den e conseho aki DWJZ ta tira e postura di oposicion den prullenbak y ta desmenti cu mester conseho di Raad van Advies of CAFT. Otro sla mortal mas pa oposicion.

Pa oposicion: Vackantie, bay cas trempan y atende cosnan personal ta mas importante cu trabao

BBO ta un ley existente cu MESTER wordo trata separa di presupuesto 2023. Esaki ta hasta na Raad van Advies caba pa e cambio haci. Pero “opotraicion” sa esaki. Nan intentonan di panico a bira asina grandi cu hasta un miembro di AVP a bay cu vakantie den exterior pa bay fiesta na grandi. Esaki ta mientras no tin reces, y tin trabao pa atende cu ne. E no a worry pasobra pueblo ta paga su salario toch! Esaki ta e grado di seriedad cu bo ta tuma e trabao di un representante di pueblo? Net esun cu ta gusta grita cu e ta representa pueblo; na unda bo tabata? Asina culpabel oposicion a sintie cu na final toch nan a bin pa vota KETO KETO, sin stem motivering, sin haci un sonido!

Na final, Mike ta scondi hunto cu Benny pa pueblo, no a presenta pa 7 dia di reunion publico cu a trata presupuesto 2023, no a presenta pa presupuesto supletorio 2022, no a presenta pa presupuesto di Algemene Rekenkamer, Raad van Advies y Parlamento, ni tampoco pa e tratamento di e ley pa aproba e huurovereenkomst pa varios dienst cu ta cay bao minister Ursell Arends y Rocco Tjon. Ausencia pa berguensa! Esaki ta e actitud di “bon comun” cu Mike Eman ta promoviendo? E gañamento sistematico di Mike su coalicion ta ehempel di e “bon comun” cu e ta para pe? Ban ta serio si!

