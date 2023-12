Mi kier a trece un update pa pueblo tocante e ley di iniciativa di “referendum.” E ley aki mi a cuminsa traha riba dje for di cuminsamento di aña y recientemente a bin bek di DWJZ. Inmediatamente mi a procede pa haci pregunta via Parlamento dirigi na Minister President Evelyn Wever-Croes pa por a ricibi e kostenplaatje di un referendum. Manera cu mi a ricibi contesta riba esaki, mi por a entrega e informacion necesario na hurista di nos fraccion pa asina e por a continua cu e proceso di e ley. Manera cu e termina nos lo ta entregando e ley un biaha mas na DWJZ, pa asina nan por controla y conseha nos un biaha mas riba e structura y detayenan di e ley. Esaki ta necesario, ya cu e siguiente paso despues di a ricibi e ley di referendum bek for di DWJZ, ta pa entrega esaki na Raad van Advies (RvA) pa despues. Despues cu duna contesta riba e conseho di RvA, lo entrega e ley ofical na Parlamento na Aruba.

Posiciona pa fortifica e bos y curason di pueblo

Prome cu mi a huramenta como Parlamentario di Fraccion di MEP semper mi a kere y a opina cu e pueblo mester tin un bos mas fuerte den decisionan cu ta crucial pa nos pais. Mi no tabata mi so den e pensamento ey. Pesey, ora mi a constata cu no tabata tin un ley di referendum, den cual nos ciudadanonan por a expresa nan opinion y curason riba un tema sensitivo pa nos comunidad, mi a tuma e iniciativa pa cuminsa haci’e un realidad. Hopi biaha mi a scucha den pueblo cu nan lo desea di expresa nan mes a traves di un referendum. Dios mediante e ley di iniciativa di “referendum” lo por keda cla y trat na 2024.



Un ley di referendum ta fortifica democracia en generalUn referendum ta wordo considera como un ley hopi importante pasobra e ta fortalece e bos y decision di pueblo den un pais. Un democracia ta mas completo y fuerte cu un ley di referendum. Na hopi pais democratico e ley aki ta bon hancra y usa pa dicidi riba temanan importante cu por impacta e sociedad socialmente y moralmente. Aunke cu un pueblo tin su representantenan den un Parlamento, Senado of Congreso, e ley di referendum ta un herment esencial pa sigura cu e bos di pueblo por wordo scucha y refleha den cualkier decision di e organonan halto aki. Cu un ley di referendum pueblo por pone hopi mas presion den decisionan clave di nos pais. Pa tur e motibonan aki y mas, pueblo di Aruba lo bay conoce pronto un “ley di referendum”.