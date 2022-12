Recientemente den mi ultimo rueda di prensa, mi a anuncia cu mi ta trahando hunto cu colega Alvin Molina riba e ley di iniciativa di “Roekeloos Rijden.” E iniciativa di e ley aki nos a tume over for di ex-parlamentario Rocco Tjon y Sue-Ann Ras, kendenan actualmente ta trahando den gobierno. Nos ta haciendo algun trabao mas riba e ley aki pa despues e por sigui su proceso y nos ta spera di por brinda esaki pronto na Parlamento di Aruba. Den e ley ta wordo splica varios aspecto kico ta “roekeloos rijden,” cu den Papiamento nos por traduci den “coremento peligroso” of “coremento di vehiculonan di un forma iresponsabel.” Recientemente nos por a wak con un señora a perde su bida pa via di coremento iresponsabel di un hoben. E accidente aki a causa un gran consternacion y tristesa den pueblo.

E ta pa e motibo aki cu nos kier introduci e ley aki cu lo duna huesnan e recursonan necesario pa por dicta sentencianan mas fuerte contra esnan cu ta pone nos careteranan na peliger y ta core di un forma iresponsabel. Na Hulanda e ley aki ta den funcion basta aña caba, y cu bon resultadonan. Tin menos accidente causa dor di coremento peligroso y den caso cu esakinan sucede, castigonan fuerte ta cay contra di esnan cu ta kibra ley.

Den pasado varios coremento peligroso a termina den accidente grandi y cu morto den trafico. Hopi biaha esnan cu a causa esaki no ta haya mucho tempo cera. Nos leynan actual no ta duna mucho lugar pa castigonan fuerte den e aspecto aki. Awor cu e ley di iniciativa di “roekeloos rijden” esaki lo cambia. Di e forma aki tambe tur esnan cu ta subi careteranan di Aruba ta adverti cu e consecuencianan di maneho peligroso y iresponsabel lo cambio pronto. Laga nos tene bon na cuenta ki ora nos subi tras di stuurwiel nos mester respeta reglanan di trafico como debe ser y ta prudente ora di core auto. Haciendo esaki nos ta scapa bidanan y nos ta promove trankilidad y pas na Aruba.

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!