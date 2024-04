Luna di april a wordo decreta pa gobierno como e luna nacional contra abuso di mucha. Esaki riba su mes ta algo historico, pero sigur no algo cu ta asombrami, pasobra Gabinete Wever-Croes I-II ta e gabinete cu mas a haci contra abuso di mucha den e historia di nos pais. Esaki mi a cuminsa splica, den e prome parti di mi articulo riba e mesun tema, y riba cual mi ta bay elabora awor. Pa via cu ta hopi logro tin riba e tema di abuso di mucha, mi mester a traha dos articulo pa informa pueblo debidamente. Un cos si ta keda preocupante, ora mi wak con algun persona y politico ainda tin e curashi di bisa cu nada a wordo haci pa gobierno contra abuso di mucha. Sea nan ta gravemente malinforma of un biaha mas ta haci uso di plataformanan social y di prensa pa sigui malinforma pueblo. Pa nan tur y pueblo, mi ta sigui informa pueblo corectamente mencionando e tantisimo logronan, hechonan y pasonan cu gobierno a tuma contra abuso y abuso sexual di nos muchanan.

Logronan contra abuso di mucha

MOU entre ful e cadena di expertonan, caminda ta garantisa cuido psicologico pa e victima y tambe un psicologo pa guia e interogacion. Di e forma ey e caso presenta ta mas solido;

“Vertrouwensarts”, a apunta medico forensico y ta specialisando den e materia;

Optimalisa Investigacionan; pa por accelera e investigacionnan, y pa nan ta di calidad mas halto a tuma e sigiente pasonan;

Interogacion ‘studio verhoor’: a certifica zedenrechercheurs y psicologonan pa studioverhoor di menornan di edad;

A busca tur material nobo pa inrichting di e studioverhoorruimte;

Ministerio Publico tambe a bin cu un guia nobo pa maneha caso di agresion sexual;

‘Recherche psycholoog’ ta den preparacion y entrenamiento;

A hisa e castigo maximo na juni 2020;

Delito sexual no ta caduca. No ta importa cuanto tempo a pasa, si tin prueba, e abusador lo haya su castigo.

Nos Gobierno lo sigui traha hunto cu profesionalnan pa bringa e abuso aki. Sinembargo, tin un problema hopi serio cu ta frustra practicamente tur e trabou di Gobierno y profesionalnan. Ta conoci cu 99% di abuso sexual di mucha, e abusador ta famia of un conoci di famia. Un persona hopi yega na e famia cu e mucha ta confia. Solamente den 1% di e casonan, ta un persona totalmente desconoci. Pesey nos kier conscientiza pueblo, pa nos por combati e abuso contra nos muchanan, nos tur mester hacie. Nos por cuminsa pa evita 99% di e casonan aki door di wak miho cu ken nos ta laga nos yiunan y reconoce e señalnan den e mucha of den esunnan cu ta wak pa e mucha. Di e forma aki pueblo, cada un ta keda bon informa di e pasonan cu gobierno a tuma pa protege nos yiunan di abuso. Ban sigui cuida y protege nos yiunan. Ban conscientisanan mas riba e tema aki y tuma pasonan concreto pa cuida e yiunan cu Papa Dios a confia nos cu ne.

