Dia 22 di Augustus nos a wak e prome tanda di e debate riba e financiamento di e debe di e pandemia y gobierno su posicion riba e Raft. Hopi a wordo bisa den e debate aki cu no tabata nobo pero tambe tabata tin algun sorpresa. Por bisa cu e unico cu a keda pro-RAft manera e ta, ta Mansur.

Parlamentarionan independiente Gerlien y Ryçond a flip-flop riba e RAft

Gerlien y Ryçond a vocifera ora nan tabata den AVP cu nan ta contra Raft, a biaha bay IPKO pa bringa e Raft, a sali como partido berde cu ta contra Raft, Ryçond a traha consehonan oficial pa bringa e RAft, y nunca a vocifera algo diferente. Aworaki diripiente ambos parlamentario a sali sin splica pakico nan a cambia di posicion riba e RAft. Probablemente pasobra nan no tabata tin bos propio den AVP y mester a baha cabes pa Mike Eman y bisa y haci tur loke e tabata manda nan haci. Awo, nan kier sali hunga politica “independiente” hunto cu Miguel Mansur cu nan ta pro-RAft manera cu e ta, sin hustifica ni splica pueblo pakico nan a cambia di opinion riba un ley asina impactante pa nos pais. Pa colmo, despues cu fraccion di coalicion a sali fuerte pa confrontanan postura flip-flop, nan a cuminsa dobla y bisa cu nan tambe kier wak cambionan den e RAft. Mas flip-flop di e dos parlamentarionan aki.

Marisol y Gunn pro-Raft tambe a flip-flop riba RAft

Marisol, lider di MAS cu a pidi e reunion publico aki, no tabata presente atrobe. Fraccion MAS a expresa nan mes pro-Raft, manera cu e ta wordo presenta pa Hulanda na varios ocasion. Sinembargo, ora cu e fraccion a haya su mes den un debate fuerte durante e reunion publico riba e tema, a cuminsa dobla y cambia di postura. MAS a declara cu nan tambe kier wak cambio den e RAft. Sinembargo ta bon pa remarca cu ni Ryçond, Gerlien ni MAS a duna ni un punto cu nan kier wak cambia den e RAft. Pakico? Pasobra awor nan mester core bay pensa y pone algo riba papel ya cu nan no a palabra esaki. Esey ta pasa ora politiconan ta hunga un politica flip-flop.

No tin sosten pa RAft den Parlamento

• Mayoria den staten a indica pa negocia cu Hulanda pero cu mester tene cuenta cu e puntonan cu a wordo presenta den IPKO.

• Mester betrek Staten mas tempran y mas estrecho.

• No por kita e budgetrecht di Parlamento. No por ta posibel tweede kamer di Hulanda awor ta bay dicta kico por y no por cu finanzas di Aruba. Esey ta lugar di Parlamento.

• Mayoria kier wak kico un “otro” Rijkswet lo encera.

• Parlamentarionan di coalicion a menciona algun punto cu nan kier wak algun condicion menciona den un rijkswet pa por consider’e. Puntonan menciona:

1) Un porcentahe abao pa e lening;

2) Un tempo mas largo pa paga e debe

3) Un periodo di gracia amplio,

4) Hulanda por refinancia henter nos debe nacional na un porcetahe abao,

5) Mester por papia di kwijtschelding mas den future

6) Evaluacion di supervision financiero actual,

7) Mester kita e bepaling di RAft cu no mag di inverti e rentebesparing den proyectonan pa pueblo. Cu e RAft actual no lo por inverti mas den nos pais. No por ta asina pasobra Hulanda a presta nos placa pa nos por a sobrebibi un pandemia, awor nan kier bin impone un RAft cu ta manca nos pais completamente.

Supervision financiero di Hulanda (Rft) na Corsow ta un disaster.

Riba 29 di Augustus 2023 a sali un articulo cu e titulo; “Algemene Rekenkamer oordeelt vernietigend over jaarrekening Curaçao.” E rapport ta contene discripcion con e gobierno actual a surpasa e presupuesto masha hopi mes. E ta sigui bisa: “Het rapport benadrukt onrechtmatige verplichtingen, gebrekkig financieelbeheer en onzekerheden over het betrouwbaarheid van de jaarrekening 2021.” E rapport ta bisa cu tabata tin un deficit di 663 miyon den e presupuesto y cu tin hopi irregularidad cu cifranan y mucho mas. E pregunta clave ta: Unda supervision financiero di Rft pa cu Curaçao a keda? Despues cu Hulanda a paga henter nan debe nacional na 2010, toch cu Rft Curaçao tin un debe nacional halto atrobe na 2023 y esaki ta demostra cu simplemente e RAft NO ta un solucion pa St. Maarten ni Curaçao. Pakico e lo ta un solucion pa Aruba? Pa Hulanda claramente e no ta trata di supervision, si no di colonialismo!