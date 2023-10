Den su ultimo articulo un Miguel Mansur desespera ta keda ripiti asina hopi informacion incorecto na pueblo cu e mes ta lubida con CAft ta contradeci’e y historia ta contradeci’e. Laga nos cuminsa mesora pa splica y informa pueblo corectamente y asina expone Mansur su mentiranan.

Presupuesto 2022: Saliendo for di Pandemia na 2021

Manera mundo henter, Aruba tambe tabata apenas saliendo oficialmente di e pandemia ora cu presupuesto 2022 a wordo trata na 2021. Aruba apenas a habri su fronteranan atrobe pa turistanan bin bek na nos pais pa disfruta di nan vacacion. Ainda tabata tin hopi fobia pa biaha y exigencia pa por drenta un pais. Turismo apenas tabata lanta poco poco y pe motibo ey Gobierno no tabata sa ainda con lihe nos economia y finansa lo subi. Esaki ta e motibo pakico Gobierno a traha un presupuesto cauteloso cu un deficit riba 270 miyon. Sinembargo, despues di algun luna turismo a explota y a trece entradanan grandi aden pa asina Gobierno por a cera e deficit te 63 miyon na final di 2022. Gobierno a corta gasto y a haya mas entradanan inespera di nos pilar economico y asina a logra na final entrega un presupuesto cu tabata cuadra cu e normanan exigi pa CAft. E circumstancianan aki Mansur no kier menciona, mirando cu Aruba tabata bibando den un situacion extraordinario. Ta importante pa nota tambe cu Mansur no kier menciona presupuesto 2023. Presupuesto cu Mansur a yama ficticio y tambe irrealistico na 2022, y a keda ausente pa seis dia for di Parlamento. Presupuesto 2023 a conoce elogio, aprobacion y reconocemento halto di IMF, CAft y tambe EBA. Mansur, no ta abo a bay entrega carta y grita presupuesto ficticio cerca Gobernador? Ma bon Mansur, ta ken ta gaña anto, CAft, IMF y EBA?

CAft ta aplaudi Gobierno pa reformanan y cumplimento di normanan

Mansur ta keda insisti cu Gobierno no ta eherce control financiero debido. Siman pasa CAft a duna un rueda di prensa den cual nan a declara cu e presupuesto 2024 ta cumpli cu tur norma, ta entrega na tempo, tin un surplus mas grandi cu 1% pa por paga riba debe y haci inversionan adicional den nos pais, y ta elogia e progreso di nos economia y turismo. Esaki ta haci Mansur rabia y bay for di control, pasobra CAft ta contradeci’e den tur cos. E aña aki 2023 nos por wak nos pais paga riba e megadebe di Mike Eman pa prome biaha y asina lo ta na 2024 atrobe. Asina Gobierno ta logra baha e debe te na 83% di GDP segun CAft. Mansur bo tey?

Afl. 75 miyon di extra gasto di gobierno na 2024 ta parti Landspakket y interes di debe

Den Memorie van Toelichting p. 8-9 di e presupuesto 2024 nos por wak e cifranan di e gastonan extra aki splica. (1)- Afl. 31.1 miyon di e 75 miyon ta di e interes cu a wordo presupuesta riba e prestamo di Hulanda di COVID. (2)-Landspakket ta exigi inversion pa reforsa capacidad, esaki ta subi e gasto di personeelslasten cu Afl. 8.7 miyon. (3)-Landspakket ta exigi mas beleidsvergoeding. Esaki ta subi Goederen en Diensten cu Afl.13.9 miyon. (4)- Subsidionan social pa inverti mas den pueblo Afl.16.3miyon. Tur esaki ta cubri practicamente 70 miyon fl. Ta di cual

mal maneho Mansur ta papiando anto, mirando cu Landspakket ta un exigencia di e mesun CAft y Hulanda? No ta Mansur ta grita cu mester cumpli cu normanan di CAft y Landspakket?

RFT ta un piedra na garganta di Corsou y St.Maarten

Aunke a presenta e rapport di ‘Evaluatiecommissie 2021’ den Parlamento con Rft NO ta funcionando na Corsou y St.Maarten, Mansur ta insisti di usa un “dode mus”. Aunke cu ambos pais a haya kwijtschelding, e limitacionan den e Rft awe ta strob’e e paisnan economia di crece. Awe nan tin debenan gigantesco bao supervision di Rft! Corsou tin mas di 70% di debe di su GDP cu ta mas di 4.2 biyon florin! Nos kier mas limitacion y mata nos mesun economia? Mansur sigur kier esey!

Tin opcionan pa Gobierno haya un miho interes pa e debe di COVID

Recientemente Minister President Evelyn Wever-Croes a duna informacion valioso na Parlamento. Den e informacion aki ta mustra claramente cu ainda por yega na un interes preferencial y cu tin otro opcionan riba mesa pa baha e interes basta cu yega na un acuerdo cu Hulanda. Adicionalmente ta optando pa mira riba e mercado internacional. Mansur sa esaki, pero kier hunga cu emocion di pueblo mientras e sa hopi bon cu e proceso no a caba ainda. Mansur su propio zienswijze riba Raft di 2022 ta contradeci su posicion awe. E mes ta bisa cu e RAft su normanan ta imposibel pa Gobierno cumpli cu ne! Kiermeen Mansur, kico bo ta, carni of pisca?

Na final esaki ta e dicho politico di Miguel Mansur; “Keda ripiti e mesun mentira, y algun dia tur hende lo pensa e mentira ta berdad.”

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!