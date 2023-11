Miguel Mansur un biaha mas a bolbe demostra kende e ta di berdad. No ta e prome ni e ultimo biaha cu Miguel Mansur a “flip” ora e ta haya critica riba su agenda of pensamentonan. Den e caso aki, Pastor Jairo Maduro a para Mansur pasobra e la usa un video di Papa Francisco for di su contexto original. Esaki no a cay bon pa Miguel Mansur ymesora e la dicidi cu ta bon pa ataca e pastor Catholico Jairo Maduro pero tambe Pastor Curtis Meris di un forma hopi pero hopi baho mes. Mester menciona cu pastor Curtis no tabata tin parti di e dialogo riba Facebook mes! Mansur a keda cu sentimentonan vengativo pasobra Obispo M. Secco hunto cu clero di Corsow a biaha recientemente pa uni cu pastoranan local pa duna un presentacion den Parlamento di Aruba riba e tema di Matrimonio di Mesun Sexo. Esaki a cay Mansur manera un bom. Den e comision fiho di Parlamento Famia & Adulto Mayor, Miguel Mansur a wordo siña un les hopi grandi mirando cu e delegacion Catholico a bin bon prepara pa contra aresta Mansur su actitud emocional y atacante.

Miguel Mansur su insultonan a yega un “Low Nobo”

Ta bon conoci cu ora Miguel Mansur wordo contradeci e ta transforma y ta perde control completamente. Asina e la dicidi di un forma hopi baho riba Facebook pa yama pastor Jairo y Curtis pa gay y cu si nan mester ayudo cu esaki e ta dispuesto pa yuda nan. Un falt’i respet, un arogancia y di un forma hopi baho Mansur a insulta y categorisa clero Catholico pasobra nan no ta di acuerdo cu Mansur. Miguel Mansur su odio pa Iglesia di tur denominacion ta obvio y no ta prome biaha e ta ataca esakinan. Segun San Miguel e conoce scritura miho cu tur hende pero ta cita textonan biblico for di contexto pa demonisa esakinan. Satanas tambe a “quote” scritura for di contexto ora e la tenta Hesus den desierto! Unda su fobia contra Dios y Bijbel ta caba ta Dios so sa, pero awo si e la pasa e liña di tur etica y respet!

Miguel Mansur ta desrespeta y insulta tur esnan cu ta contradicie!

Pueblo ta corda con aña pasa Miguel Mansur a perde respet na varios ocasion y den su rabia a ataca diferente grupo di persona decente y cu ta traha duro pa nos pais. Den un forma dictatorial Miguel Mansur a declara cu e lo kita 1500 ambtenaar den un solo shot, kita overtime di polis, cu ta lidiando cu un scarcedad di personal, lo deporta tur stranhero cu ta kere den Dios pa nan pais, y bisa Iglesia cu si kier habri su boca den politica, nan mester bin cu un partido politico, sino nan mester cera nan boca! Un representante di pueblo bisando pueblo cera su boca! Ken por lubida e arogancia y atakenan yena cu insulto di Miguel Mansur? Algun dia despues e la pidi un despensa camufla yena cu hustificacion fofo y sin base. Cual despensa bo ta bai pidi awor Miguel? Ken por tuma bo na serio ainda? Bo a demostra cu e pueblo sigur no ta bo prioridad!

Miguel Mansur ta representante di Pueblo of su agenda?

Si Miguel Mansur no tabata kier a haya niun critica nunca e mester a bay den politica. E ta demonstrando cu e no ta representa Pueblo sino su propio agenda. Un agenda cu no tin prioridad den pueblo, pero cu e kier pusha “a toda costa.” Si esey kiermeen ofende, intimida, gaña, manipula y insulta hende pa e logra su meta, e lo hacie. No ta ami ta bisa, su comportacion, debatenan, video y articulonan ta demostra esey. Na final pueblo mester puntra su mes;

“lo bo vota pa un persona asina instabiel y cu ta ataca y insulta bo religion, bo pastornan, bo principionan, bo opinion djis pasobra e tin un agenda? Saca bo som.

Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!