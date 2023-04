Den varios oportunidad mi a tuma iniciativa den Parlamento pa bin cu un comision cu por trata e posibilidad pa formula un ley of un otro caminda pa sigura cu nos Parlamento por ta mas integro y transparente. Mi pensamento ta cu Parlamento, e organo cu ta controla gobierno di Aruba, mester aplica y modela e ehempel aki prome cu tur otro organo of instancia. Como representantenan di pueblo nos mester tin un bon reputacion y nomber. Con nos por controla, exigi y demanda integridad di gobierno si Parlamento mes no pone un structura den lugar pa sigura pueblo cu e ta wordo lidera pa parlamentarionan ehemplar y integro? Un politica nobo mester tin contenido y no djis palabranan. Ta pesey na varios ocasion mi a presenta un mocion pa integridad den Parlamento y tambe mi a purba lanta un comision cu lo explora e posibilidad pa sondea con nos por logra esaki conhuntamente.

Tur fraccion den oposicion a rechasa e propuesta

Na varios ocasion a discuti e proposicion di mi persona pa sondea posibilidadnan di con nos por haci nos parlamento mas integro pero pa hopi excusanan di oposicion esaki no a haya nan sosten. Esaki sigur ta hopi lamentabel mirando cu politiconan di partido MAS, Accion 21, y AVP a desecha e proposicion completamente. Esaki no ta algo straño, ya cu varios di e partidonan tin problema cu investigacionan hudicial den nan partido. Asina ki nos por wak cu integridad nunca tabata e prioridad y e principio central di e partidonan aki. Si nan no debe nada, nan no lo teme nada toch?

Ryçond su kiebro cu AVP ta pa via di e cultura di corupcion den e partido

Den e ultimo simanan nos por a wak Ryçond, cu antes tabata defende su partido contra acusacionnan di corupcion y di ta mentiroso, a sali bisa cu tur esakinan ta berdad. El a hasta bay asina leu di confirma cu e partido berde no ta digno pa goberna e pais mientras cu nan ta sigui celebra y sostene corupcion. Sinembargo, ora cu e decepcion aki a toca su persona, el a rabia y a dicidi di expone esaki. Ohala e por a haci y confirma esaki desde un principio ora cu coalicion tabata contra-aresta AVP den su mentiranan. Awor Aruba henter por a wak den e ruedanan di prensa y articulonan di Ryçond ken AVP ta di berdad y kico nan ta representa. Mihor e no por a expres’e: “Un cultura di decepcion, corupcion y cobardia!”

Un invitacion pa bin sinta na mesa y traha riba integridad den parlamento

Mirando cu nos pais Aruba su imagen ta golpia pa via di e condena di hues di Benny Sevinger, mi ta invita Ryçond Santos Do Nascimento pa nos por sinta hunto na mesa pa traha riba un concepto cu lo por sigura cu den futuro nunca mas nos nacion mester pasa den e berguensa aki. Awor cu no tin un AVP cu ta mas, ban uni nos lucha pa integridad pa asina sigura e integridad di nos Parlamento y modela un ehempel, cu otro generacionnan por sigui cu orguyo y respet. Esaki ta un invitacion habri!

